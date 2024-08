Logitech Keys to go 2 – test mobilnej klawiatury

W dzisiejszym świecie, gdzie mobilność i produktywność idą w parze, klawiatura mobilna stała się nieodzownym narzędziem dla wielu profesjonalistów, studentów i entuzjastów technologii. Logitech, znany producent akcesoriów komputerowych, wprowadził na rynek drugą generację swojej popularnej klawiatury mobilnej – Keys to go 2. Czy ten produkt spełnia oczekiwania użytkowników poszukujących doskonałego kompromisu między funkcjonalnością a mobilnością? W tej recenzji przyjrzę się bliżej temu urządzeniu. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Logitech Keys to go 2 to następca dobrze przyjętego modelu, który zdobył uznanie wśród użytkowników poszukujących ultra-cienkiej, lekkiej, a zarazem wytrzymałej klawiatury do pracy w podróży. Nowa wersja obiecuje ulepszone doświadczenie pisania, dłuższą żywotność baterii oraz kompatybilność z szeroką gamą urządzeń – od smartfonów przez tablety po komputery. Czy Logitech udało się poprawić już i tak dobry produkt? Czy Keys to go 2 zasługuje na miano niezbędnego akcesorium dla osób pracujących w ruchu? Zanim przejdziemy do szczegółowej oceny klawiatury, warto przyjrzeć się temu, co otrzymujemy w opakowaniu. Tutaj większego zaskoczenia nie ma, oprócz samej klawiatury otrzymujemy tylko i wyłącznie zestaw papierologii. Nie mamy żadnych innych rozwiązań.

Wymiary:

Wysokość: 250 mm

Szerokość: 105 mm

Głębokość: 4,35–8,97 mm

Masa: 222 g

Jakość wykonania oraz design

Logitech Keys to go 2 wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko swoją funkcjonalnością, ale także przemyślanym designem i wysoką jakością wykonania. Klawiatura została wykonana z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają jej nie tylko atrakcyjny wygląd, ale przede wszystkim trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Rama klawiatury, mimo swojej niezwykłej cienkości jest zaskakująco sztywna i odporna na zginanie. Dobrym rozwiązaniem, które z jednej strony może działać jak etui z drugiej jak nóżki do klawiatury jest klapka, która może pełnić wiele przydatnych funkcji. Szkoda, że Logitech nie zdecydował się na dodanie miejsca do zadokowania smartfona, tabletu.

Pod względem estetycznym, Keys to go 2 prezentuje się niezwykle elegancko. Minimalistyczna stylistyka sprawia, że klawiatura pasuje zarówno do nowoczesnych wnętrz biurowych, jak i do kawiarnianych stolików. Dostępność trzech kolorów (grafitowy, bez i jasnoszary) pozwala użytkownikom wybrać wariant pod siebie. Klawisze są płaskie, z delikatnym wypukleniem, co nadaje klawiaturze nowoczesny wygląd, jednocześnie zapewniając komfort użytkowania. Oznaczenia na klawiszach są wyraźne i czytelne, co docenią osoby spędzające wiele godzin przy pracy. Choć o podświetleniu klawiatury musimy zapomnieć.

Ważąc zaledwie 222 gramów, Keys to go 2 jest jedną z najlżejszych pełnowymiarowych klawiatur mobilnych dostępnych na rynku. W połączeniu z ultracienką konstrukcją sprawia to, że klawiatura jest praktycznie niewyczuwalna w torbie czy plecaku, co docenią osoby często przemieszczające się między różnymi miejscami pracy.

Mimo lekkiej konstrukcji Keys to go 2 sprawia wrażenie solidnego i trwałego urządzenia. Ergonomia jest kluczowym aspektem każdego urządzenia peryferyjnego, szczególnie w przypadku klawiatury mobilnej, która ma służyć do efektywnej pracy w różnych warunkach. Logitech Keys to go 2 oferuje szereg rozwiązań mających na celu zapewnienie komfortowego użytkowania:

Mimo kompaktowych rozmiarów Keys to go 2 oferuje pełnowymiarowy układ klawiszy, co jest rzadkością w przypadku ultramobilnych klawiatur. Standardowy rozstaw klawiszy pozwala na szybkie przyzwyczajenie się do pisania, szczególnie osobom korzystającym na co dzień z klawiatur laptopowych lub desktopowych. Klawisze funkcyjne zostały umieszczone w górnym rzędzie i oferują szybki dostęp do często używanych funkcji, takich jak regulacja głośności, sterowanie odtwarzaniem multimediów czy szybkie przełączanie między urządzeniami.

Logitech zastosował w Keys to go 2 mechanizm nożycowy, który zapewnia stabilność klawiszy i przyjemne uczucie podczas pisania. Skok klawiszy wynosi około 1 mm, co jest kompromisem między komfortem pisania a zachowaniem ultracienkiego profilu klawiatury. Klawisze mają delikatnie wypukłą powierzchnię, co pomaga w precyzyjnym trafianiu w środek klawisza i zmniejsza ryzyko przypadkowych naciśnięć sąsiednich przycisków. Odpowiedni opór klawiszy zapewnia satysfakcjonujące uczucie feedbacku, co jest szczególnie ważne przy dłuższych sesjach pisania. Co prawda jak zawsze do takich rozwiązań trzeba się nieco przyzwyczaić, bo mimo wszystko skok jest znacznie mniejszy niż tradycyjnych klawiaturach.

Dźwięk towarzyszący naciskaniu klawiszy jest stonowany, co czyni Keys to go 2 odpowiednią do użytku w cichych przestrzeniach, takich jak biblioteki czy open space’y. Jednocześnie, klawisze zapewniają wystarczające wyczucie haptyczne, by użytkownik miał pewność, że naciśnięcie zostało zarejestrowane.

Bateria

Jednym z kluczowych aspektów każdego urządzenia mobilnego jest wydajność baterii. W przypadku klawiatury Logitech Keys to go 2 producent postawił sobie ambitny cel – zapewnić długotrwałą pracę bez konieczności częstego ładowania. Powiem szczerze, że w tym aspekcie Logitech mocno mnie zaskoczył. Bowiem nie mamy w tym modelu klawiatury żadnej wbudowanej baterii, lecz korzystamy z baterii płaskich dokładniej dwóch o oznaczeniu CR2032 (często są używane np. do zasilania kluczyków samochodowych). Co jeszcze lepiej Logitech deklaruje, że Keys to go 2 może działać do 36 miesięcy na jednym ładowaniu, przy założeniu około 2 godzin użytkowania dziennie. To imponujący wynik, który plasuje tę klawiaturę w czołówce urządzeń mobilnych pod względem żywotności baterii. Taka wydajność ma kluczowe znaczenie dla użytkowników, którzy często podróżują lub pracują w miejscach, gdzie dostęp do źródła zasilania może być ograniczony.

Czy takie baterie to idealne rozwiązanie? Raczej nie, choć wymiana baterii co trzy lata jest naprawdę kuszące, ale jednak gdy pracujemy dłużej na klawiaturze trzeba się liczyć ze znacznie krótszym czasem działania na jednym komplecie baterii. Dostęp do ogniw mamy poprzez odkręcenie dwóch niewielkich śrubek w krawędzi klawiatury.

Łączność

Jednym z kluczowych aspektów ergonomii jest łatwość konfiguracji i użytkowania. Keys to go 2 oferuje szybkie i bezproblemowe parowanie z urządzeniami poprzez Bluetooth. Klawiatura obsługuje do trzech urządzeń jednocześnie, a przełączanie między nimi odbywa się za pomocą dedykowanych klawiszy funkcyjnych. Przełączanie się pomiędzy poszczególnymi wcześniej sparowanymi urządzeniami jest naprawdę szybkie i bezproblemowe. Szeroka kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi (iOS, iPadOS, macOS, Android, Windows) sprawia, że Keys to go 2 może służyć jako uniwersalne narzędzie do pracy z różnymi urządzeniami.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, Logitech Keys to go 2 zasługuje na wysoką ocenę. Jest to produkt, który z powodzeniem realizuje swoją główną misję – zapewnienie komfortowego i efektywnego pisania w warunkach mobilnych. Połączenie ultracienkiej konstrukcji, długiego czasu pracy na baterii i ergonomicznego układu klawiszy czyni z Keys to go 2 jedno z najlepszych urządzeń w swojej klasie.

Niewątpliwie, cena (419 zł) może być czynnikiem zniechęcającym dla części potencjalnych nabywców, jednak biorąc pod uwagę jakość wykonania i oferowane funkcje, Keys to go 2 stanowi inwestycję, która powinna służyć przez długi czas. Brak podświetlenia klawiszy jest zauważalnym mankamentem, ale nie umniejsza to ogólnej wartości produktu, szczególnie dla osób, które rzadko pracują w słabym oświetleniu.