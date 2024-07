Samsung może opóźnić betę Androida 15 z aktualizacją One UI 7?

W ciągu ostatniego tygodnia pojawiło się sporo przecieków pokazujących, jak będzie wyglądać najnowsza nakładka Samsunga One UI 7 i jakie funkcje ze sobą przyniesie. Powodem tego zalewu informacji było oczekiwanie wielu insiderów, że Samsung ogłosi dzisiaj program bety Androida 15 dla serii S24 i innych telefonów Galaxy.

Jednak według doniesień z kilku źródeł, aktualizacja One UI 7 została prawdopodobnie opóźniona, ponieważ Samsung będzie musiał najpierw dopracować inne aktualizacje, które zamierza wprowadzić do swoich telefonów.

Jeśli to prawda, a przekonamy się o tym, gdy poniedziałek dobiegnie końca, nie będzie to pierwszy raz, kiedy Samsung przełożył harmonogram wprowadzenia bety dużej aktualizacji Androida i One UI, aby dopracować stabilne aktualizacje. Tym razem problem może dotyczyć wersji One UI 6.1.1, która pojawiła się wraz z Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6, a teraz jest wprowadzana do innych urządzeń Samsunga.

Co prawda Android 15 z One UI 7 to duża aktualizacja, ale wersja One UI 6.1.1 też nie jest małą zmianą. Samsung wprowadza w niej więcej funkcji Galaxy AI do starszych telefonów, a także wiele mniejszych ulepszeń, takich jak normalizacja głośności dźwięku. Ponadto, według doniesień, One UI 7 ma przynieść nie tylko zmiany pod maską, ale także zupełnie nowy wygląd interfejsu, do którego lojalni fani Samsunga będą musieli się przyzwyczaić.

Z drugiej strony, osoby instalujące publiczne bety Androida to zwykle entuzjaści nowych technologii i jest ich mniej niż tych, którzy otrzymają stabilną aktualizację One UI 6.1.1. Nie wiemy dokładnie jak będzie wyglądała dostępność bety w Polsce, ale najpewniej na dniach co więcej się dowiemy.

Źródło: gizchina.com