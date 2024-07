Google Pixel 8  – recenzja

Smartfony sygnowane logiem amerykańskiego giganta z Mountain View od dobrych kilku lat są dostępne na zachodnich europejskich rynkach. W Polsce owszem każdy może kupić telefon z linii Pixel, jednak wiązało się to przede wszystkim z wyższą ceną oraz brakiem pełnego wsparcia ze strony producenta. Była to nieoficjalny dystrybucja, więc Google nas nieco pod tym względem zawiódł. Jednak na szczęście w ostatnim czasie sytuacja uległa znacznej poprawie, bowiem z początkiem maja bieżącego roku Google wprowadziło swoje podstawowe portfolio smartfonów również w naszym kraju. Czego pokłosiem jest właśnie recenzja podstawowego modelu z linii Pixel, czyli właśnie Pixel 8. Jak sprawuje się najnowsze urządzenie ze stajni Amerykanów? Przekonacie się, czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na flagowy model wygląda dosyć skromnie. Po pierwsze do naszej dyspozycji producent oddał jedynie skromne białe karton z wizualizacją samego telefonu. Samo pudełko nie jest też przesadnie dużych rozmiarów, a w środku znajdziemy tak właściwie bardzo podstawowy zestaw elementów. Po pierwsze prócz samego urządzenia znajdziemy jedynie krótki metrowy kabel służący do ładowania telefonu i tak właściwie przejściówkę i tyle. Ładowarki w przypadku Pixela 8 nie uświadczymy co jest sporym minusem, ale niestety coraz częściej we flagowych telefonach nie otrzymujemy właśnie ładowarek. Co do jakości poszczególnych elementów zestawu nie mam większych uwag. Wszystkie są one wykonane z materiałów dobrej jakości.

W przypadku specyfikacji do naszej dyspozycji amerykański producent udostępnił całkiem poręczny telefon, a co za tym idzie mamy do czynienia z 6,2-calowym ekranem, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Do tego dochodzi jeszcze 120 Hz odświeżanie i wsparcie dla wszystkich najważniejszych technologii. Sercem telefonu jest układ autorski Google’a, czyli Tensor G3 wraz 8 GB pamięci operacyjne RAM. Specyfikację uzupełnia główny aparat 50 Mpx oraz szerokokątny 12 Mpx, a od frontu mamy 10,5 Mpx portretowy aparat. W przypadku modułów łączności bezprzewodowej mamy pełny zestaw, a bateria to pojemność 4575 mAh wraz ze wsparciem technologii szybkiego ładowania do 27 W przewodowo do 18 W bezprzewodowo. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie poniżej.

Design oraz jakość wykonania

To, co pierwsze rzuca się w oczy w przypadku nowego Pixela to przede wszystkim kompaktowe rozmiary. Jest to jeden z nielicznych smartfonów, który nie jest przesadnie duży zakładając, że dzisiejsze flagowe propozycje to blisko 7-calowe rozwiązania. Inna sprawa, że telefon mimi, iż nie jest duży tak wydaje się dosyć gruby, efekt ten na pewno potęguje wyspa na aparaty w postaci paska, „mostu” pomiędzy lewą a prawą krawędzią telefonu. Tutaj moim zdaniem Google nieco przekombinował i jest to konstrukcja zbyt duża i masywna na tak kompaktowy telefon. Inna sprawa to materiałów, jakie korzystał Google. Mamy szklane plecki w pełnym połysku co sprawia, że każde dotknięcie telefonu generuje i zabrudzenia na pleckach, Oczywiście same plecki są chronione szkłem Gorilla Glass Victus (podobnie zresztą jak sam ekran), ale mimo wszystko matowe rozwiązanie pod względem praktyczności byłoby zauważalnie lepsze. Ramka z kolei jest aluminiowa, więc też bardziej odporna na wszelkie zainteresowania. Warto również dodać, że telefon jest zgodny z certyfikatem IP68, więc mamy ochronę przez zanurzeniem i pyłem.

Od frontu telefon wygląda dosyć zwyczajnie. Przeciętnych rozmiarów ekran ma całkiem wąskie ramki, ale nie są to najwęższe ramki wśród flagowych modeli. Przy górnej belce znajdziemy również przedni obiektyw aparatu. Najwięcej elementów jak zwykle umieszczono na krawędziach urządzenia. Zaczynając od prawej mamy dwa klawisze fizyczne. Górny krótszy klawisz power, a poniżej podwójny służący regulacji głośności. Odwrócona kolejność przycisków przez cały czas trwania testów bardzo mi przeszkadzała i nie mogłem się do niej przyzwyczaić. Vis, a vis z kolei znajdziemy tackę na kartę SIM. Dolna krawędź to z kolei wyjście USB typu C służące ładowaniu smartfona, a także dwa multimedialne głośniki Górna krawędź to jedynie mikrofon. Na pleckach telefonu producent dał dużą wyspę, a tak właściwie pasek przechodzący przez całą szerokość telefonu. Prócz dwóch obiektywów znajdziemy również diodę doświetlająca LED.

Ekran

Google Pixel 8 wyposażony jest w ekran OLED o przekątnej 6,2 cala, który oferuje rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli, co przekłada się na gęstość pikseli wynoszącą 428 ppi. Wyświetlacz ten wspiera technologię HDR10+ i osiąga szczytową jasność na poziomie 2000 nitów, co zapewnia doskonałą widoczność nawet w jasnym świetle słonecznym. Dzięki wyższej częstotliwości odświeżania 120 Hz, ekran oferuje płynne animacje i responsywne działanie. Co do jakości wyświetlanego obrazu. Kolory są żywe i dobrze nasycone, a kontrast jest na bardzo wysokim poziomie, co jest typowe dla technologii OLED.

Dodatkowo ekran jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass Victus, które zwiększa jego odporność na zarysowania i upadki. Funkcja Always-On Display pozwala na szybki podgląd powiadomień i zegara bez konieczności odblokowywania urządzenia. Pod względem personalizacji nie mamy aż tak dużo opcji, ale mimo wszystko zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie.

Bateria

Pixel 8 wyposażony jest w baterię o pojemności 4575 mAh, co jest zauważalnym krokiem naprzód w porównaniu do poprzednich modeli z serii Pixel. Poprzednia generacja oferowała ogniwo o pojemności 4355 mAh Na co dzień bateria sprawdza się całkiem dobrze, pozwalając na bezproblemowe przetrwanie całego dnia przy umiarkowanym użytkowaniu. Standardowe czynności, takie jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów, słuchanie muzyki czy korzystanie z aplikacji społecznościowych, nie powodują nadmiernego drenażu baterii. Co więcej, Google wprowadził kilka usprawnień programowych, takich jak adaptacyjne zarządzanie energią, które optymalizuje zużycie baterii na podstawie nawyków użytkownika.

Podczas intensywnego użytkowania, które obejmuje długotrwałe granie w gry czy korzystanie z aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej, bateria również zachowuje się przyzwoicie. Mimo to, w takich scenariuszach można zauważyć szybsze zużycie energii, co jest normą w większości smartfonów. Trzeba również nadmienić, że również sam smartfon robi się zauważalnie gorący. Pixel 8 obsługuje również szybkie ładowanie 30 W, które pozwala naładować baterię do 50% w około 30 minut. To zdecydowanie przydatna funkcja, kiedy potrzebujemy szybko naładować telefon przed wyjściem z domu. Jednak nie jest to spektakularny wynik. Dla porównania ostatnio testowana Motorola Edge 50 Pro w tyle ładuje się do pełna. W przypadku Pixela 8 trzeba uzbroić się w cierpliwość i odczekać około półtorej godziny. Niestety również producent nie pokusił się o dodanie ładowarki do zestawu, więc jak coś musimy się w nią sami zaopatrzyć.

W trybie oszczędzania energii Pixel 8 potrafi znacząco wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu, wyłączając niektóre funkcje i ograniczając aktywność aplikacji w tle. To z pewnością przyda się w sytuacjach awaryjnych, kiedy nie mamy dostępu do ładowarki.

Aparat

Linia urządzeń Pixel to przede wszystkim świetne aparaty, które każdego roku są w czołówce najlepszych fotograficznych smartfonów. Jak wygląda sytuacja w bieżącym roku? Od razu powiem, że Pixel 8 kontynuuje tradycję. Oferując jeden z najlepszych aparatów na rynku smartfonów.

Główny aparat w Pixel 8 ma rozdzielczość 50 megapikseli i korzysta z matrycy Samsung GN5, wyposażonej w optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz detekcję fazy autofokusa (PDAF). Dodatkowo, urządzenie posiada 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny z czujnikiem Sony IMX386 i optyką o kącie widzenia 126 stopni. W Pixel 8 nie znajdziemy teleobiektywu. Na przedniej stronie znajduje się aparat do selfie o rozdzielczości 10,5 megapiksela. Główny aparat z nowym, większym sensorem, dostarcza zdjęcia bardzo dobrej jakości, pełne detali i z dobrą reprodukcją kolorów. Nocne zdjęcia wykonane Pixel 8 są jasne i wyraźne, z minimalnym szumem, co jest zasługą zaawansowanego trybu nocnego. To, co mi się podobało w zdjęciach zrobionych przy pomocy Pixela 8 to ich naturalność, nie są tak mocno przekoloryzowane, jak te znane u konkurencji.

Aparat szerokokątny również uległ poprawie, oferując szersze pole widzenia i lepszą jakość zdjęć w porównaniu do poprzednich modeli. Oprogramowanie aparatu, wspierane przez sztuczną inteligencję, potrafi automatycznie rozpoznawać sceny i dostosowywać ustawienia w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów. Sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana w przypadku edycji zdjęć, np. poprzez usuwanie części przedmiotów z kadru itd.

Nagrywanie wideo również zostało usprawnione. Pixel 8 obsługuje nagrywanie wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę, a stabilizacja obrazu jest na dobrym poziomie, co pozwala na płynne i stabilne ujęcia nawet podczas ruchu. Dodatkowo tryb kinowy umożliwia tworzenie filmów z efektem rozmycia tła, co dodaje profesjonalnego charakteru nagraniom.

Podsumowując, aparat w Pixel 8 to jeden z najważniejszych atutów tego smartfona, oferujący wszechstronne możliwości fotograficzne i wideo. Oczywiście nie jest pozbawiony wad, ale mimo wszystko całość wygląda lepiej niż dobrze. Poniżej możecie znaleźć galerię zdjęć i filmów wykonanych przy pomocy najnowszego flagowego smartfona od amerykańskiego giganta z Mountain View.

Oprogramowanie

Pixel 8 działa pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego Android 14 bez żadnych dodatkowych nakładek, co jest jednym z głównych atutów tego urządzenia. Google dba o to, aby użytkownicy serii Pixel mieli dostęp do najnowszych aktualizacji systemowych i bezpieczeństwa. W chwili pisania recenzji telefon miał najświeższe łatki bezpieczeństwa datowane na maj 2024.

Interfejs użytkownika jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, z możliwością dostosowania wielu elementów do własnych potrzeb. Nowe funkcje, takie jak bardziej zaawansowane opcje prywatności, pozwalają użytkownikom lepiej kontrolować, które dane są udostępniane aplikacjom. Podsumowując, dla wielu głównym plusem Pixeli jest właśnie „goły” Android, dzięki czemu nie mamy żadnych dodatkowych niepotrzebnych aplikacji prócz tych sygnowanych logiem amerykańskiego giganta z Mountain View. Warto wspomnieć o długości wsparcia aktualizacyjnego dla nowych Pixeli. Google zapewnia nawet o 7 latach wsparcia, co jest wynikiem naprawdę świetnym i niewielu producentów może się pochwalić aż tak długim wsparciu.

Czytnik biometryczny

Pixel 8 wyposażony jest w czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem, co jest już standardem we flagowych smartfonach. Technologia ta umożliwia szybkie i wygodne odblokowywanie urządzenia oraz autoryzowanie płatności mobilnych. Proces rejestracji odcisku palca jest prosty i szybki, a sam czytnik działa sprawnie nawet przy delikatnie wilgotnych palcach, co było problemem w niektórych starszych modelach. Dzięki zastosowaniu ultradźwiękowej technologii czytnik jest w stanie skanować odcisk palca w trójwymiarze, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i utrudnia oszustwa.

Dodatkowo Pixel 8 wspiera również funkcję Face Unlock, która działa jako uzupełnienie czytnika linii papilarnych, oferując alternatywną metodę odblokowywania urządzenia. Choć trzeba pamiętać, że jest to wersja zauważalnie prostsza i mniej bezpieczna niż to ma miejsce w iPhone’ach, więc głównym zabezpieczeniem pod tym względem powinien być mimo wszystko odcisk palca.

Multimedia

Pixel 8 oferuje bardzo dobre doświadczenie multimedialne, które zadowoli zarówno miłośników muzyki, jak i fanów filmów czy gier. Ekran OLED o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 2400 × 1080 pikseli oraz 120 Hz odświeżanie zapewnia żywe kolory, głębokie czernie i szerokie kąty widzenia. Dzięki wsparciu dla technologii HDR10+ oglądanie filmów i seriali jest przyjemne, z wyraźnym kontrastem i bogatą paletą barw.

W przypadku głośników mamy do czynienia z dwoma głośnikami. Jeden główny multimedialny, drugi pełni funkcje do rozmów i przy okazji jako multimedialny. Głośniki w Pixelu 8 działają naprawdę nieźle. Jakość muzyki jest przyzwoitej jakości. Zabrakło również wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm.

Wydajność oraz gry

Pixel 8 napędzany jest przez nowy procesor Google Tensor G3, który stanowi kolejny krok w rozwoju autorskiej linii chipów Google. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM Pixel 8 oferuje płynne i responsywne działanie przy codziennym działaniu. Wielozadaniowość nie stanowi problemu, a przełączanie się między aplikacjami odbywa się szybko. Tutaj pojawia się pierwszy problem związany z Google Tensor G3. Układ na co dzień sprawuje się dobrze, ale gdy weźmiemy pod uwagę gry czy benchmarki wynik jest już zupełnie inny.

W testach wydajnościowych Pixel 8 wypada przeciętnie. Wyniki benchmarków są zauważalnie gorsze od tych znanych, chociażby z urządzeń działających pod kontrolą układów Qualcomma, czyli Snapdragona 8 Gen 3 czy nawet Exynosa. Co z jednej strony nieco martwi i wymaga od Google’a jeszcze sporo pracy. Z drugiej jednak strony wszystkie elementy systemu, aplikacje itd. działają pod tym względem bez najmniejszych problemów. W przypadku gier bez większego problemu wszystkie najnowsze i najbardziej wymagające tytuły odpalimy na maksymalnych ustawieniach, ale czuć, że zapasu mocy nie mamy przesadnie dużego. Poniżej znajdziecie wyniki poszczególnych benchmarków.

Łączność

Pixel 8 oferuje wiele opcji łączności. Mamy tak właściwie wszystko, czego oczekujemy do flagowego smartfona począwszy od Wi-Fi w wersji 7, do tego dochodzi Bluetooth 5.3., NFC czy 5G. Wszystkie te moduły łączności podczas testów nie sprawiały dodatkowych problemów. Działały bez najmniejszych zastrzeżeń i nie było pod względem problemów. W przypadku jakości rozmów również nie ma uwag, całość pod tym względem sprawowała się bez problemów.

Podsumowanie

Pixel 8 to telefon, który stanowi krok naprzód w serii Pixel, oferując szereg ulepszeń. Lepsza bateria, dobry wyświetlacz. Aparat, jak zawsze, stoi na bardzo wysokim poziomie, oferując znakomitą jakość zdjęć i wideo w różnych warunkach oświetleniowych. Oprogramowanie Android 14, z ekskluzywnymi funkcjami Pixel, zapewnia płynne i bezpieczne działanie telefonu. Z minusów trzeba na pewno wspomnieć o przeciętnej wydajności układu Google’a, nadal dosyć wysoką ceną.

Zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami na temat Pixel 8 w komentarzach poniżej – jakie są Wasze doświadczenia z tym urządzeniem?