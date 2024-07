Redmi Pad SE 8.7 – przeciek przed oficjalną premierą

Redmi szykuje się do wprowadzenia na indyjski rynek budżetowego tabletu. Premiera Redmi Pad SE 8.7 została potwierdzona i odbędzie się w najbliższych dniach. Jeszcze przed oficjalnym debiutem, znany informator Sudhanshu Ambhore ujawnił specyfikację i rendery urządzenia.

Wygląd

Redmi Pad SE 8.7 wyróżnia się okrągłym modułem aparatu na tylnym panelu, który mieści sensor aparatu i diodę LED. Urządzenie prezentuje się elegancko i nowocześnie w szarym wariancie kolorystycznym. Oprócz tego, tablet będzie dostępny również w kolorze zielonym i jasnoniebieskim. Z przodu uwagę zwracają grube ramki wokół ekranu, które niestety podkreślają budżetowy charakter urządzenia.

Specyfikacja i funkcje

Sercem Redmi Pad SE 8.7 jest 8,7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1340 x 800 pikseli. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Helio G99, wykonany w architekturze 6nm i wyposażony w 8 rdzeni. Chip ten powinien zapewnić przyzwoitą wydajność w codziennym użytkowaniu i umiarkowanym graniu. Tablet będzie dostępny z 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty SD nawet do 2 TB. Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, Redmi Pad SE 8.7 oferuje 8 Mpx aparat główny oraz 5 Mpx kamerkę do selfie. Energię dostarcza bateria o pojemności 6650 mAh, co powinno zapewnić długi czas pracy na jednym ładowaniu. Tablet pracuje pod kontrolą systemu HyperOS, opartego na Android 14. Warto podkreślić, że urządzenie wspiera technologię Dolby Atmos, co przekłada się na lepszą jakość dźwięku podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki. Oficjalna premiera Redmi Pad SE 8.7 w Indiach zaplanowana jest na 29 lipca 2024 roku. Pełna specyfikacja i ceny zostaną ujawnione w dniu premiery.

Redmi Pad SE 8.7 może okazać się interesującą propozycją dla osób poszukujących funkcjonalnego tabletu w przystępnej cenie, oferującego solidną wydajność, możliwość rozbudowy pamięci. Nie wiemy jak na razie kiedy tablet zadebiutuje na globalnym rynku i czy będzie dostępny w Polsce w szerokiej dystrybucji, ale kilka elementów na to wskazuje. Jak to faktycznie będzie przekonamy się za jakiś czas.

Źródło: gsmarena.com