Najnowsze kamery Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego – Tapo C410 oraz Tapo C720 od TP-Link

TP-Link, znany producent urządzeń sieciowych, wprowadza na rynek nowe kamery zewnętrzne z serii Tapo – C410 oraz C720. Te urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących skutecznych rozwiązań do zwiększenia bezpieczeństwa swojego mienia.

Tapo C410 – Bezprzewodowa kamera z długim czasem pracy baterii

Kamera TP-Link Tapo C410 oferuje szereg ciekawych funkcji, które czynią ją atrakcyjnym rozwiązaniem dla użytkowników domowych. Jedną z kluczowych cech tej kamery jest jej wysoka rozdzielczość 2K 3MP, która gwarantuje wyraźne i szczegółowe nagrania. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo identyfikować osoby i obiekty nawet na dużych odległościach, co znacznie zwiększa skuteczność monitoringu.

Jednak moim zdaniem największym plusem kamery Tapo C410 jest jej zasilanie bateryjne. Kamera wyposażona jest w pojemny akumulator 6400mAh, który zapewnia do 180 dni pracy na jednym ładowaniu. Ta cecha sprawia, że kamera jest niezwykle wygodna w użytkowaniu, eliminując konieczność częstego ładowania lub wymiany baterii. Warto podkreślić, że Tapo C410 posiada przetwornik Starlight o wysokiej czułości. Technologia ta umożliwia rejestrowanie kolorowego obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia, co znacznie poprawia jakość nagrań nocnych.Kamera wyposażona jest również w zaawansowany system detekcji Smart SI. Ta inteligentna funkcja potrafi rozpoznawać ludzi, zwierzęta i samochody, natychmiast powiadamiając użytkownika o wykryciu ruchu. Dzięki temu właściciele mogą szybko reagować na potencjalne zagrożenia. Dodatkowymi atutami Tapo C410 są alarm dźwiękowy i świetlny oraz dwukierunkowa transmisja audio. Funkcje te pozwalają na skuteczną komunikację oraz odstraszanie nieproszonych gości, zwiększając poziom bezpieczeństwa monitorowanego obszaru.

Dodatkowo kamera posiada klasę szczelności IP65, co zapewnia jej ochronę przed wodą i kurzem. Dzięki temu Tapo C410 może być bez obaw stosowana w różnych warunkach atmosferycznych. Kamera Tapo C410 jest dostępna również w zestawie Tapo C410 KIT, który zawiera panel słoneczny Tapo A201. Ten dodatek, wyposażony jest w monokrystaliczne ogniwa krzemowe o mocy ładowania do 2,5 W, zapewnia bezobsługowe zasilanie kamery. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą cieszyć się niezakłóconym działaniem kamery bez konieczności regularnego ładowania baterii.

Tapo C720 – Kamera z ultra jasnymi reflektorami

Jedną z najważniejszych cech Tapo C720 jest jej wysoka rozdzielczość 2K QHD (2560×1440). Ta jakość obrazu pozwala na rejestrowanie szczegółowych nagrań, co jest ważne w sytuacjach wymagających dokładnej identyfikacji osób lub obiektów.

Jednak to co najbardziej wyróżnia kamerę Tapo C720 to ultra jasne reflektory o mocy 2800 lumenów, które posiadają pole widzenia 270°. Reflektory są aktywowane ruchem, co oznacza, że włączają się automatycznie w momencie wykrycia aktywności w monitorowanym obszarze. Funkcja ta nie tylko poprawia jakość nagrań nocnych, ale również skutecznie odstrasza potencjalnych intruzów, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Podobnie jak model C410, Tapo C720 oferuje nocną wizję w pełnym kolorze. Ta zaawansowana technologia umożliwia rejestrowanie wyraźnych i kolorowych obrazów nawet w warunkach słabego oświetlenia, co znacznie zwiększa skuteczność monitoringu w nocy.

Kamera posiada również system detekcji Smart SI, który inteligentnie rozpoznaje ludzi, zwierzęta i samochody. Dzięki tej funkcji użytkownicy otrzymują natychmiastowe powiadomienia o wykrytym ruchu, co pozwala na szybką reakcję w przypadku potencjalnego zagrożenia.

Wszechstronne zastosowanie i łatwe zarządzanie

Tapo C410 i C410 KIT są idealne dla osób poszukujących łatwych w montażu, bezprzewodowych rozwiązań. Ich bezinwazyjny montaż i długi czas pracy baterii sprawiają, że są dobrym wyborem dla użytkowników ceniących wygodę i elastyczność. Z kolei Tapo C720 z reflektorami doskonale sprawdzi się na podjazdach i w miejscach wymagających dodatkowego oświetlenia. Ta kamera nie tylko oferuje wysoką jakość obrazu, ale również skutecznie odstrasza potencjalnych intruzów dzięki swoim jasnym reflektorom aktywowanym ruchem.

Zarządzanie kamerami odbywa się za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, dostępnej zarówno dla systemu iOS, jak i Android. Aplikacja Tapo oferuje szereg funkcji, w tym możliwość obsługi do 32 kamer jednocześnie. Dodatkowo, użytkownicy mogą korzystać z podglądu z czterech różnych urządzeń na jednym ekranie, co znacznie ułatwia monitoring większych obszarów lub wielu lokalizacji.

Dostępność i ceny

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży, oferując konkurencyjne ceny w stosunku do ich funkcji. Kamera Tapo C410 jest dostępna w cenie około 270 zł. Zestaw Tapo C410 KIT, zawierający kamerę wraz z panelem słonecznym, kosztuje około 290 zł, oferując dodatkową wartość dla osób zainteresowanych całkowicie bezobsługowym rozwiązaniem. Model Tapo C720 jest dostępny w cenie około 680 zł.

Źródło: informacja prasowa