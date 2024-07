Xiaomi Mix Flip oficjalnie zaprezentowany

Podczas dzisiejszego wydarzenia Xiaomi zaprezentowało szereg nowych produktów. Jednym z najbardziej wyróżniających się urządzeń jest Xiaomi Mix Flip – pierwszy składany smartfon typu clamshell (klapka) od chińskiego producenta. Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim szczegółom dotyczącym nowego smartfona, w tym jego designowi, specyfikacji, funkcjom oraz cenie.

Design

Design to kluczowy element każdego smartfona, a Xiaomi poświęciło mu wiele uwagi w przypadku modelu Mix Flip. Tylna część urządzenia wyposażona jest w dwa pionowo ułożone wycięcia na aparaty, co nadaje mu elegancki wygląd. Jednak prawdziwą gwiazdą jest tutaj duży zewnętrzny wyświetlacz. Panel rozciąga się na górnej części tylnej obudowy telefonu, co sprawia, że ma on przyzwoite rozmiary. Duży zewnętrzny ekran nadaje telefonowi nowoczesny wygląd. Komfort użytkowania telefonu powinien być wysoki dzięki jego niewielkiej wadze, wynoszącej zaledwie 192 gramy. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne: biały, fioletowy i czarny.

Specyfikacja i funkcje

Xiaomi Mix Flip wyposażony jest w zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 4,01 cala, rozdzielczości 1,5K i szczytowej jasności 3000 nitów. Dodatkowo został on zabezpieczony szkłem Dragon Crystal Glass, co zapewnia zwiększoną trwałość. Po rozłożeniu użytkownik ma do dyspozycji większy, 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 1,5K. Oferuje on wysoką częstotliwość odświeżania 144 Hz, co przekłada się na większą płynność obrazu. Ponadto, szczytowa jasność 3000 nitów zapewnia dobrą widoczność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych na zewnątrz. Xiaomi Mix Flip posiada podwójny aparat główny, składający się z 50-megapikselowego sensora głównego oraz 50-megapikselowego teleobiektywu. Aparat Mix Flip sygnowany jest marką Leica, co gwarantuje wysoką jakość zdjęć. Z przodu znajduje się 16-megapikselowy aparat do selfie i rozmów wideo.

Jeśli chodzi o wydajność, sercem urządzenia jest topowy procesor Snapdragon 8 Gen 3. Jest to flagowy układ oferujący najwyższą wydajność. Ponadto Xiaomi zadbało o efektywne chłodzenie telefonu, implementując komorę parową. W kwestii baterii, telefon wyposażony jest w ogniwo o pojemności 4780 mAh z obsługą szybkiego ładowania 67W. Urządzenie działa pod kontrolą systemu HyperOS opartego na Androidzie 14. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Xiaomi.

Cena

Ceny Xiaomi Mix Flip zaczynają się od 5999 juanów (około 3400 złotych) za model podstawowy wyposażony w 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Xiaomi Mix Flip jawi się jako obiecujący smartfon typu clamshell, wyróżniający się dużym zewnętrznym wyświetlaczem. Ponadto spełnia oczekiwania w kwestii wysokowydajnego procesora i pojemnej baterii. Urządzenie to z pewnością przyciągnie uwagę konsumentów poszukujących innowacyjnego i wydajnego składanego smartfona.

Premiera Xiaomi Mix Flip to ważny krok dla chińskiego producenta, który wkracza na rynek składanych smartfonów typu clamshell. Dzięki połączeniu atrakcyjnego designu, zaawansowanej technologii i konkurencyjnej ceny, Xiaomi ma szansę zdobyć znaczący udział w tym segmencie rynku. Xiaomi Mix Flip z pewnością będzie interesującą propozycją dla osób poszukujących innowacyjnego smartfona, łączącego zalety składanej konstrukcji z zaawansowaną technologią i atrakcyjnym designem. Pozostaje teraz obserwować, jak urządzenie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu i jak zostanie przyjęte przez rynek.