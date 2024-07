TP-Link Deco XE75 – test systemu mesh z Wi-Fi 6E

W erze cyfrowej, gdzie nasze domy stają się coraz bardziej połączone, a urządzenia smart mnożą się w zastraszającym tempie, stabilne i szybkie połączenie Wi-Fi stało się nie luksusem, a koniecznością. TP-Link, znany producent sprzętu sieciowego, wychodzi naprzeciw tym potrzebom, wprowadzając na rynek system mesh Wi-Fi 6E – Deco XE75. To urządzenie obiecuje nie tylko rozszerzyć zasięg sieci bezprzewodowej w naszych domach, ale także zapewnić niespotykaną dotąd wydajność i stabilność połączenia.

Deco XE75 to system, który wykorzystuje najnowszą technologię Wi-Fi 6E, oferując użytkownikom dostęp do pasma 6 GHz. To nowość, która ma potencjał zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z internetu w naszych domach. Obietnica mniejszych zakłóceń, wyższych prędkości i lepszej wydajności dla wielu urządzeń jednocześnie brzmi niezwykle kusząco. Ale czy TP-Link Deco XE75 spełnia te wysokie oczekiwania? W tej recenzji przyjrzę się bliżej temu urządzeniu. Zapraszam do lektury pełnej recenzji urządzenia.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Po otwarciu eleganckiego biało-niebieskiego pudełka TP-Link Deco XE75, naszym oczom ukazuje się zestaw składający się z dwóch lub trzech identycznych jednostek (w zależności od wybranej wersji). Każda z nich to smukła, cylindryczna wieża o wysokości około 17 cm i średnicy 10,5 cm. Oprócz samych urządzeń, w pudełku znajdziemy zasilacze, kabel Ethernet oraz zwięzłą instrukcję szybkiej instalacji.

Przechodząc do specyfikacji technicznej, Deco XE75 imponuje swoimi możliwościami. Urządzenie obsługuje standard Wi-Fi 6E (802.11ax), oferując trzy pasma transmisji: 2,4 GHz, 5 GHz oraz nowe pasmo 6 GHz. Maksymalne deklarowane prędkości to odpowiednio 574 Mbps dla pasma 2,4 GHz, 2402 Mbps dla 5 GHz i imponujące 2402 Mbps dla pasma 6 GHz, co w sumie daje teoretyczną przepustowość na poziomie 5400 Mbps. Deco XE75 wyposażono w cztery wewnętrzne anteny na jednostkę, co ma zapewnić optymalny zasięg i stabilność połączenia. Na tylnym panelu każdego modułu znajdziemy trzy gigabitowe porty Ethernet, umożliwiające podłączenie urządzeń przewodowych. Warto zaznaczyć, że jeden z tych portów służy jako WAN do połączenia z modemem internetowym.

System wspiera technologie takie jak OFDMA, MU-MIMO, oraz beamforming, które mają za zadanie poprawić wydajność sieci w przypadku jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń. Deco XE75 obsługuje również protokół bezpieczeństwa WPA3, zapewniając najnowsze standardy ochrony sieci domowej. Producent deklaruje, że jeden zestaw (składający się z dwóch jednostek) powinien zapewnić pokrycie sygnałem Wi-Fi powierzchnię do 500 metrów kwadratowych, co powinno wystarczyć dla większości domów jednorodzinnych czy dużych mieszkań. System może obsługiwać do 200 urządzeń jednocześnie, co z nawiązką zaspokoi potrzeby nawet najbardziej „usieciowionych” gospodarstw domowych.

Jakość wykonania oraz design

TP-Link Deco XE75 prezentuje się niezwykle elegancko i nowocześnie. Cylindryczny kształt urządzeń, połączony z matowym, białym wykończeniem sprawia, że system mesh doskonale wpisuje się w estetykę współczesnych wnętrz. Minimalistyczny design to nie tylko ukłon w stronę aktualnych trendów, ale również praktyczne rozwiązanie – smukłe, niewielkie urządzenia łatwo wtopią się w otoczenie, nie zaburzając harmonii pomieszczenia. Z całą pewnością taki system nie będzie szpecił czy to w salonie, czy w sypialni.

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, czego można oczekiwać od produktu z wyższej półki cenowej. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości plastiku, który sprawia solidne wrażenie. Nie ma mowy o trzeszczeniu czy uginaniu się materiału pod naciskiem. Spasowanie elementów jest precyzyjne, bez widocznych szczelin czy niedokładności.

Na górze każdej jednostki znajduje się delikatne, okrągłe wcięcie z ledwo widocznym logo TP-Link. To subtelny akcent, który dodaje urządzeniu charakteru, nie naruszając przy tym jego minimalistycznej estetyki. Na froncie umieszczono dyskretną diodę LED, informującą o stanie urządzenia. Jej intensywność nie jest zbyt duża, więc nie powinna przeszkadzać nawet w przypadku umieszczenia Deco XE75 w sypialni.

Tylny panel każdej jednostki zawiera trzy porty Ethernet oraz gniazdo zasilania. Porty są odpowiednio oddalone od siebie, co ułatwia podłączanie i odłączanie kabli bez ryzyka przypadkowego wysunięcia sąsiedniego przewodu. Gumowe nóżki na spodzie urządzenia zapewniają stabilność i zapobiegają przypadkowemu przesuwaniu się na gładkich powierzchniach.

Warto zwrócić uwagę na brak przycisków czy przełączników na obudowie. Jest to celowy zabieg projektowy, mający na celu maksymalne uproszczenie obsługi systemu. Wszystkie ustawienia i konfiguracje dokonywane są poprzez dedykowaną aplikację mobilną, co eliminuje potrzebę fizycznej interakcji z urządzeniem po jego początkowej instalacji.

Oprogramowanie

Sercem systemu TP-Link Deco XE75, poza jego imponującymi możliwościami sprzętowymi, jest zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia łatwą konfigurację i zarządzanie siecią. Centralnym punktem interakcji użytkownika z systemem jest aplikacja mobilna Deco, dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Jest ona dostępna za darmo zarówno na jednym, jak i drugim systemie. Komunikuje się z nami w języku polskim, a sam proces konfiguracji jest banalnie prosty.

Proces konfiguracji jest niezwykle prosty i intuicyjny. Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez cały proces. Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na spodzie urządzenia, a aplikacja automatycznie wykryje jednostki Deco i poprowadzi przez proces tworzenia sieci. Cała procedura trwa zazwyczaj kilka minut i nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej.

Interfejs aplikacji Deco jest przejrzysty i łatwy w nawigacji. Na głównym ekranie użytkownik może zobaczyć aktualny status sieci, liczbę podłączonych urządzeń oraz zużycie transferu. Aplikacja oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które docenią zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani użytkownicy. Jedną z kluczowych funkcji jest QoS (Quality of Service), która pozwala na priorytetyzację ruchu sieciowego dla wybranych urządzeń lub aplikacji. To szczególnie przydatne w gospodarstwach domowych, gdzie jednocześnie ktoś może pracować zdalnie, ktoś inny streamować wideo w 4K, a dzieci grać w gry online. Dzięki QoS można zapewnić, że każde z tych zadań otrzyma odpowiednią przepustowość. TP-Link oferuje również zaawansowane funkcje kontroli rodzicielskiej. Użytkownicy mogą tworzyć profile dla poszczególnych członków rodziny, ustawiać limity czasu korzystania z internetu, blokować nieodpowiednie treści czy ograniczać dostęp do określonych stron internetowych. To narzędzie, które z pewnością docenią rodzice dbający o bezpieczeństwo online swoich dzieci. W podstawowej formie te funkcje są dostępne za darmo, jednak gdy chcemy mieć do nich większy dostęp to już musimy zapłacić. Powiem szczerze, że niemało bo w promocyjnej cenie 92,99 zł, a gdy dodamy do tego 184,99 zł za pakiet Bezpieczeństwo+ wyjdzie z tego niemała kwota. Dla tych, którzy nie są przekonani TP-Link przygotował 30-dniowy okres próbny, który umożliwi przetestowanie całej aplikacji z dodatkowymi rozwiązaniami za darmo.

Aplikacja Deco umożliwia także tworzenie sieci dla gości, co pozwala na udostępnienie internetu odwiedzającym bez konieczności podawania hasła do głównej sieci. Można również ustawić automatyczne wyłączanie tej sieci po określonym czasie. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, TP-Link oferuje również dostęp do interfejsu webowego. Choć nie jest on tak rozbudowany jak w przypadku tradycyjnych routerów, pozwala na bardziej szczegółową konfigurację niektórych parametrów sieci.

Pod względem oprogramowania nie mam większych uwag, aplikacja Deco sprawdza się bardzo dobrze i nie miałem z nią problemów podczas testów. Jedynym minusem to płatne dodatkowe pakiety związane z Pakietem rodzicielskim i Bezpieczeństwem.

Działanie sieci

Przechodząc do kluczowego aspektu każdego systemu Wi-Fi – jego rzeczywistego działania, TP-Link Deco XE75 nie zawodzi. W praktyce, urządzenie to oferuje bardzo dobrą wydajność, stabilność i zasięg, które w większości przypadków spełniają, a nawet przekraczają oczekiwania.

Zacznijmy od prędkości. W testach, które przeprowadziłem u siebie w mieszkaniu całość wypada jak najbardziej na plus. Po pierwsze powierzchnia mieszkania to 64 metry kwadratowe, więc do sugerowanych przez producenta 500 metrach kwadratowych sporo brakowało. Jednak w praktyce jedna jednostka ustawiona w salonie nie dawała rady pokryć równomiernie całego mieszkania, wówczas w skrajnym pokoju spadek „mocy” i działania był bardzo dużo i to zarówno na standardowych częstotliwościach jak i nowej 6 Ghz. Zasięg sieci jest również godny pochwały. Dwie jednostki Deco XE75 bez problemu pokryły sygnałem mieszkanie plus dwa balkony. W domach lub budynkach o bardziej skomplikowanym układzie może być konieczne dodanie trzeciej jednostki, ale dla większości gospodarstw domowych zestaw dwóch urządzeń powinien być wystarczający.

Jedną z największych zalet systemu mesh jest płynne przełączanie między jednostkami. Deco XE75 radzi sobie z tym zadaniem znakomicie. Podczas przemieszczania się po domu z telefonem czy laptopem, przejścia między jednostkami były praktycznie niezauważalne, bez spadków prędkości czy przerw w połączeniu. Stabilność sieci stoi na bardzo wysokim poziomie. W trakcie dwutygodniowego testu nie zaobserwowano żadnych nieoczekiwanych rozłączeń czy spadków wydajności. System radził sobie doskonale nawet w sytuacjach dużego obciążenia, gdy jednocześnie streamowano wideo w 4K na telewizorze, prowadzono wideokonferencję na komputerze i pobierano duże pliki na innym urządzeniu.

Warto wspomnieć o działaniu funkcji QoS. W praktyce, priorytetyzacja ruchu działa sprawnie. Podczas testów, gdy ustawiono priorytet dla wideokonferencji, jakość połączenia pozostawała stabilna nawet przy jednoczesnym intensywnym korzystaniu z internetu przez inne urządzenia.

Technologia Wi-Fi 6E, wykorzystująca pasmo 6 GHz, pokazuje swoje zalety szczególnie w zatłoczonych środowiskach. W bloku mieszkalnym, gdzie wykrywano kilkanaście sieci sąsiadów, pasmo 6 GHz pozostawało praktycznie wolne od zakłóceń, co przekładało się na lepszą stabilność i wyższe prędkości. Jednak trzeba pamiętać o jednym, nie jest to technologia dostępna dla każdego urządzenia i Wi-Fi 6E musi wspierać dane urządzenie. Ja zarówno na moim Galaxy S24 jak i domowym laptopie mogłem korzystać z dobrodziejstw nowej generacji Wi-Fi.

Jeśli chodzi o obsługę wielu urządzeń, Deco XE75 radzi sobie znakomicie. W testowym środowisku, gdzie jednocześnie podłączyłem kilkanaście urządzeń, a w tym wypadku możliwości Deco XE75 są znacznie większe, bo producent sugeruje, aż do 200 urządzeń. Dla tych, którzy mają całkiem spory smart home z dużą ilością urządzeń taki limit będzie jak najbardziej rozsądny.

Podsumowując aspekt działania sieci, TP-Link Deco XE75 prezentuje się jako system wysokiej klasy, oferujący znakomitą wydajność, stabilność i zasięg. Choć pełne wykorzystanie możliwości Wi-Fi 6E wymaga kompatybilnych urządzeń, nawet przy korzystaniu ze starszych standardów system zapewnia świetne parametry.

Podsumowanie

TP-Link Deco XE75 to system mesh Wi-Fi, który z pewnością zasługuje na miano urządzenia z wysokiej półki. Łącząc w sobie najnowszą technologię Wi-Fi 6E, elegancki design i intuicyjne oprogramowanie, Deco XE75 stanowi kompleksowe rozwiązanie dla domowych sieci bezprzewodowych.

Największymi atutami tego systemu są bez wątpienia imponujące prędkości transmisji, szczególnie w paśmie 6 GHz, oraz stabilność połączenia nawet przy dużej liczbie podłączonych urządzeń. Zasięg oferowany przez zestaw dwóch jednostek powinien zaspokoić potrzeby większości gospodarstw domowych, a w razie potrzeby system można łatwo rozbudować o dodatkowe moduły. Nie można również pominąć aspektu wizualnego – smukłe, eleganckie jednostki Deco XE75 z pewnością nie będą szpecić wnętrza.

Oczywiście, system ten ma również swoje ograniczenia. Pełne wykorzystanie możliwości Wi-Fi 6E wymaga kompatybilnych urządzeń, których na rynku wciąż jest stosunkowo niewiele. Dodatkowo, cena systemu zakładając dwa urządzenia to koszt blisko 1800 zł, jedno urządzenie to 900 zł. Jednak mimo wszystko porównując ceny do rozwiązań bazujących na Wi-Fi 7 to tutaj koszt jest kilkukrotnie niższy.

Podsumowując, TP-Link Deco XE75 to system, który z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oferuje on nie tylko wysoką wydajność i niezawodność, ale także prostotę obsługi i estetyczny wygląd. Dla osób poszukujących przyszłościowego rozwiązania, które zapewni szybkie i stabilne połączenie Wi-Fi w całym domu, Deco XE75 jest z pewnością godny polecenia. Choć wymaga on pewnej inwestycji, jakość i możliwości, jakie oferuje, czynią go wartym swojej ceny.

To kompleksowe rozwiązanie do tworzenia domowej sieci Wi-Fi nowej generacji, które nie tylko spełnia obecne potrzeby, ale również przygotowuje nas na przyszłe wymagania coraz bardziej połączonego świata. TP-Link Deco XE75 to krok w przyszłość domowych sieci, który już teraz możemy zrobić.