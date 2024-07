Xiaomi Band 9 z ulepszonymi funkcjami?

Wśród hitów sprzedażowych chińskiego producenta zdecydowanie jednym z największych jest sportowa opaska Xiaomi Mi Band. Mogliśmy do tej pory doczekać się aż ośmiu generacji tego urządzenia, a kolejne na to wygląda zostanie wkrótce zaprezentowane. Jak na razie wszystkie poniższe informacje są tylko plotkami, ale jak to zwykle w takich plotkach bywa ziarno prawdy zawierają.

Jaśniejszy wyświetlacz

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian w Xiaomi Band 9 ma być znacząco jaśniejszy ekran. Producent podwoił jasność wyświetlacza z 600 nitów w modelu Band 8 do naprawdę bardzo dobrych 1200 nitów w nowej wersji. Ta zmiana ma na celu poprawę czytelności ekranu w różnych warunkach oświetleniowych, szczególnie w jasnym świetle słonecznym. Dzięki temu użytkownicy powinni mieć mniej problemów z odczytywaniem informacji podczas aktywności na świeżym powietrzu. Warto zauważyć, że pomimo zwiększenia jasności, pozostałe parametry wyświetlacza pozostały bez zmian. Rozmiar ekranu, rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są takie same jak w poprzednim modelu. Sugeruje to, że Xiaomi uznało te aspekty za wystarczające i skoncentrowało się na poprawie widoczności.

Udoskonalone funkcje monitorowania zdrowia

Xiaomi Band 9 wprowadzić ma również ulepszenia w zakresie monitorowania zdrowia użytkowników. Jednym z kluczowych elementów jest ulepszony czujnik SpO2, służący do pomiaru saturacji krwi tlenem. Według informacji producenta, dokładność tego czujnika wzrośnie o 10% w porównaniu do poprzedniego modelu. Jest to istotna zmiana, ponieważ poziom tlenu we krwi jest ważnym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia. Kolejnym obszarem, w którym Xiaomi wprowadziło udoskonalenia, jest monitorowanie snu. Nowa opaska nie tylko śledzi fazy i długość snu, ale także oferuje spersonalizowane wskazówki dotyczące poprawy jego jakości. Ta funkcja może okazać się przydatna dla osób, które chcą lepiej zrozumieć swoje nawyki związane ze snem i poprawić ogólny wypoczynek.

Dłuższy czas pracy na baterii

Xiaomi Band 9 może pochwalić się również zwiększoną pojemnością baterii. Nowy model najpewniej będzie wyposażony w akumulator o pojemności 233 mAh, co stanowi wzrost o 23% w porównaniu do 190 mAh w Band 8. Według plotek, przy wyłączonym trybie Always-On Display (AOD), opaska może działać nawet do 21 dni na jednym ładowaniu. To znacząca poprawa, która powinna ucieszyć użytkowników ceniących sobie długi czas pracy między ładowaniami.

Łączność i kompatybilność z aplikacjami

Xiaomi Band 9 będzie miało zaimplementowany najnowszy Bluetooth w wersji 5.4, co zapewnia stabilne i szybkie połączenie ze smartfonami i innymi urządzeniami. Ta wersja Bluetooth oferuje lepszą prędkość i zasięg, co przekłada się na płynniejsze działanie i synchronizację danych.

Opaska jest kompatybilna z aplikacją Mi Fitness, która służy do śledzenia danych zdrowotnych, ustawiania celów i monitorowania postępów. Warto jednak zauważyć, że Band 9 nie obsługuje aplikacji Zepp, co może być pewnym ograniczeniem dla niektórych użytkowników.

Cena i dostępność

Xiaomi Band 9 ma być dostępna w cenie około 40 euro, co stawia ją w atrakcyjnym przedziale cenowym wśród opasek fitness. Ta przystępna cena w połączeniu z wprowadzonymi ulepszeniami może sprawić, że urządzenie będzie interesującą opcją zarówno dla nowych użytkowników, jak i osób rozważających aktualizację z poprzednich modeli.

Xiaomi Band 9 jest kolejnym krokiem w ewolucji popularnej serii opasek fitness od chińskiego producenta. Choć nie wprowadza rewolucyjnych zmian w designie czy funkcjonalności, oferuje szereg istotnych ulepszeń, które mogą przyczynić się do lepszego doświadczenia użytkownika.

Jaśniejszy wyświetlacz powinien ułatwić korzystanie z opaski w różnych warunkach oświetleniowych, podczas gdy udoskonalone funkcje monitorowania zdrowia, w tym dokładniejszy pomiar SpO2 i lepsze śledzenie snu, mogą dostarczyć użytkownikom bardziej precyzyjnych danych o ich kondycji. Dłuższy czas pracy na baterii i szybkie ładowanie to z kolei udogodnienia, które docenią osoby aktywnie korzystające z opaski na co dzień. Jednak osobiście jestem nieco zawiedziony takim podejściem chińskiego producenta, liczyłem na więcej ciekawszych zmian, a wszystkie te, które pojawiają się w przeciekowych informacjach w żadnym wypadku nie są rewolucyjne. Oczywiście wszystko jeszcze zostanie zweryfikowane, gdy oficjalnie Xiaomi zaprezentuje urządzenie.

Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy czekacie na nową odsłonę opaski Xiaomi i jakich nowości oczekujecie od takiej nowości.

Źródło: gsmarena.com