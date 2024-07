Hama Powerbank Color 20 20.000 mAh – test powerbanka

Powerbanki stały się nieodłącznym elementem codziennego życia, szczególnie w erze intensywnego użytkowania urządzeń mobilnych. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w podróży, w pracy, czy po prostu daleko od gniazdka elektrycznego, dodatkowe źródło energii potrafi uratować nas przed wyczerpaną baterią. Dziś przyjrzę się jednemu z najnowszych modeli od niemieckiego producenta Hama. Dokładniej mówiąc modelowi Powerbank Color 20 Powerpack o pojemności 20.000 mAh w kolorze zielonym. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do lektury pełnej recenzji powerbanka.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko Powerbank Color 20 Powerpack 20.000 mAh jest eleganckie i schludnie zaprojektowane. Całość zachowana w charakterystycznej kolorystyce dla Hamy, czyli biel i czerwień (choć czerwień przechodzi coraz bardziej w bordowy). Co ważne szczególnie dla tych, którzy chcą być eko całe opakowanie i wszelkie elementy wypełniające i zabezpieczające powerbanka są ekologiczne bo wykonane z papieru. Spory plus dla producenta. Po otwarciu, naszym oczom ukazuje się sam powerbank, starannie zabezpieczony w specjalnej kartonowym wypełnieniu. W zestawie znajdziemy również kabel USB-A do USB-C, który pozwala na ładowanie urządzeń oraz samego powerbanka, a także krótką instrukcję obsługi.

Pod względem specyfikacji technicznych, Powerbank Color 20 Powerpack prezentuje się całkiem nieźle. Pojemność 20.000 mAh oznacza, że jesteśmy w stanie kilkukrotnie naładować smartfon, tablet czy inne urządzenie mobilne. Posiada dwa porty – jeden USB-A oraz jeden port USB-C. O możliwościach samego urządzenia będziecie mogli przeczytać jednym z kolejnych akapitów.

Jakość wykonania oraz design

Jakość wykonania to aspekt, który ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadku urządzeń, które mają nam służyć przez dłuższy czas. Powerbank Color 20 Powerpack w kolorze zielonym nie zawodzi pod tym względem. Obudowa wykonana jest z trwałego tworzywa sztucznego, które jest odporne na zarysowania i drobne uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia jest matowa, co nie tylko dodaje elegancji, ale również zapobiega ślizganiu się urządzenia w dłoni. Z drugiej strony mamy delikatną fakturę, dzięki czemu całość wygląda naprawdę świetnie. Powiem szczerze, że ten powerbank to jeden z najładniejszych tego typu urządzeń, które miałem okazję testować.

Design powerbanka jest minimalistyczny, a jednocześnie bardzo nowoczesny. Zielony kolor nadaje mu świeżości i wyróżnia się na tle standardowych, czarnych i białych modeli dostępnych na rynku. Prócz testowanego przeze mnie wariantu zielonego na sklepowych półkach można znaleźć również wersję w kolorze śliwkowym i czerwonym. Co również wygląda niezwykle oryginalnie. Na froncie urządzenia znajdują się diody LED, które informują nas o poziomie naładowania baterii, co jest bardzo przydatnym dodatkiem. Na górnej krawędzi znajdziemy dwa wyjścia USB typu A oraz tuż obok USB typu C. Prawa krawędź to jedynie jeden fizyczny klawisz aktywacji urządzenia, lub też podejrzenia poziomu naładowania ogniwa. Całość prezentuje się solidnie i estetycznie, a kompaktowe wymiary sprawiają, że powerbank mimo iż ma pojemność 20 000 mAh jest łatwy do przenoszenia, mieści się w torebce, plecaku, a nawet większej kieszeni.

Bateria

Jednym z najważniejszych aspektów każdego powerbanka jest jego pojemność oraz efektywność ładowania. Powerbank Color 20 Powerpack 20.000 mAh pod tym względem wypada dobrze. Pojemność 20.000 mAh zapewnia wielokrotne ładowanie smartfona – w zależności od modelu telefonu możemy liczyć na około 4 cykle ładowania. Dla użytkowników tabletów powerbank również okaże się bardzo wydajny, umożliwiając 2 pełne ładowania. Taka pojemność daje naprawdę spore możliwości ilości naładowani innych urządzeń, choć trzeba pamiętać, że przy tej technologii szybkiego ładowania trzeba chwilę poczekać na pełne naładowanie wbudowanego ogniwa.

Czas ładowania samego powerbanka jest mocno taki sobie, jeśli korzystamy z technologii szybkiego ładowania do maksymalnej 15 W mocy. W dobie 240 W ładowarek 15 W nie jest przesadnie szybkim ładowanie i pod tym względem chciałoby się więcej. Dzięki portowi USB-C możemy naładować urządzenie w około 6 godzin, co jest dobrym wynikiem jak na tak dużą pojemność. Ponadto, Powerbank Color 20 Powerpack jest wyposażony w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz przeciwprzeciążeniowe, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania zarówno dla nas, jak i naszych urządzeń.

Podsumowanie

Powerbank Color 20 Powerpack 20.000 mAh to solidny wybór dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego źródła energii w podróży lub na co dzień. Jego duża pojemność oraz trwała konstrukcja sprawiają, że jest to urządzenie warte uwagi. Estetyczny design w zielonym kolorze dodaje mu unikalnego charakteru, a kompaktowe rozmiary ułatwiają przenoszenie. Pomimo pewnych drobnych mankamentów, takich jak szybkie ładowanie do zadanie znakomicie, dostarczając energię wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Jeśli szukasz niezawodnego powerbanka o dużej pojemności, Powerbank Color 20 Powerpack to opcja, którą warto rozważyć.