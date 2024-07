Nokia w klasycznej wersji „Lumia” powraca

HMD Global, firma odpowiedzialna za smartfony marki Nokia, przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego średniaka, który ma ożywić kultowy design Fabula, znany z telefonów Nokia Lumia. Informacje o urządzeniu ujawnił insider HMDMeme, wzbudzając niemałe zainteresowanie wśród fanów marki i obserwatorów rynku mobilnego.

Powrót do korzeni z nowoczesnym twistem

Nowy smartfon ma wyróżniać się charakterystycznym dla serii Lumia wzornictwem, które w swoim czasie zdobyło uznanie za elegancję i ergonomię. HMD Global zdecydowało się połączyć ten klasyczny design z nowoczesnymi elementami, takimi jak ekran typu „waterdrop”. To interesujące połączenie tradycji z nowoczesnością może okazać się strzałem w dziesiątkę, przyciągając zarówno nostalgicznych fanów Nokii, jak i nowych użytkowników.

Jednym z kluczowych elementów nowego smartfona jest jego wyświetlacz. HMD Global zastosowało 6,67-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. To parametry, które do niedawna były zarezerwowane dla flagowych urządzeń. Wysoka częstotliwość odświeżania zapewni płynność animacji i scrollowania, co z pewnością docenią użytkownicy korzystający intensywnie z mediów społecznościowych czy grający w gry mobilne.

Wydajność na miarę średniej półki

Sercem urządzenia będzie procesor Unisoc T760 5G. Choć nie jest to układ z najwyższej półki, powinien zapewnić wystarczającą wydajność do codziennych zadań, a także obsługę sieci 5G, co jest istotne w kontekście przyszłościowości urządzenia. Procesor będzie wspierany przez 8 GB pamięci RAM, co powinno zagwarantować płynną pracę systemu i możliwość wygodnego przełączania się między aplikacjami. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, HMD Global planuje zaoferować dwa warianty: ze 128 GB lub 256 GB przestrzeni na dane. To rozsądne pojemności, które powinny zaspokoić potrzeby większości użytkowników, choć brak informacji o możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą kart microSD.

Aparaty – kompromis między jakością a ceną

W kwestii możliwości fotograficznych, nowy średniak HMD Global prezentuje się solidnie, choć bez fajerwerków. Główny aparat ma mieć rozdzielczość 50 MP, co powinno przekładać się na dobrej jakości zdjęcia w sprzyjających warunkach oświetleniowych. Będzie on wspomagany przez 2 MP obiektyw makro, który może być przydatny do robienia zbliżeń, choć jego niska rozdzielczość może budzić wątpliwości co do jakości takich ujęć. Z przodu znajdzie się 8 MP kamera do selfie. To rozdzielczość, która powinna wystarczyć do wideorozmów i okazjonalnych autoportretów, choć może nie zadowolić najbardziej wymagających miłośników selfie.

HMD Global pozycjonuje ten model w niższej półce cenowej – ma kosztować około 300 euro. To cena, która plasuje urządzenie w konkurencyjnym segmencie rynku, gdzie o względy klientów walczy wiele marek. Producent liczy, że połączenie kultowego designu z przystępną ceną i solidną specyfikacją przyciągnie zarówno fanów klasycznych Lumii, jak i nowych użytkowników szukających ciekawej alternatywy dla popularnych marek.

Premiera smartfona spodziewana jest w najbliższym czasie, wraz z innymi nowościami HMD Global, w tym serią Skyline/G2 i tabletem HMD Slate. To sugeruje, że firma przygotowuje szerszą ofensywę produktową, próbując umocnić swoją pozycję na rynku mobilnym.

Nowy średniak HMD Global inspirowany stylem Nokia Lumia to interesująca propozycja, która może przyciągnąć uwagę zarówno fanów marki, jak i nowych użytkowników. Połączenie klasycznego designu z nowoczesnymi technologiami, takimi jak wyświetlacz 120 Hz czy obsługa 5G, w przystępnej cenie może okazać się receptą na sukces. Niemniej jednak, ostateczna ocena urządzenia będzie możliwa dopiero po jego oficjalnej premierze i pierwszych testach. Fani marki Nokia i entuzjaści technologii mobilnych z pewnością z niecierpliwością oczekują na więcej szczegółów i możliwość przetestowania tego intrygującego smartfona.