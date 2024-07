Honor Magic V3 na pierwszych zdjęciach

Świat technologii mobilnej żyje oczekiwaniem na oficjalną premierę najnowszego składanego smartfona firmy Honor – Magic V3. Choć do oficjalnej prezentacji pozostał jeszcze tydzień, już teraz mamy okazję zobaczyć urządzenie w pełnej krasie. Wszystko za sprawą serii zdjęć, które wyciekły do sieci za pośrednictwem chińskiego portalu społecznościowego Weibo.

Opublikowane fotografie przedstawiają Honor Magic V3 z każdej strony, nie pozostawiając praktycznie nic domysłom. Na zdjęciach możemy podziwiać trzy warianty kolorystyczne smartfona: niebieski, czerwony i biały. Każdy z nich prezentuje się niezwykle elegancko, podkreślając premium charakter urządzenia.

Honor Magic V3 ma zadebiutować jako „najcieńszy składany smartfon na świecie”. Firma chwali się, że nowy model będzie jeszcze smuklejszy od swojego poprzednika – Magic V2, którego wymiary wynosiły 156,7 x 74,1 x 9,99 mm. To imponujące osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że Magic V2 był już uznawany za wyjątkowo cienki jak na składany smartfon. Honor będzie mógł cieszyć się tym tytułem przynajmniej do momentu, gdy Xiaomi zaprezentuje swojego Mix Fold 4.

Oficjalna premiera Honor Magic V3 odbędzie się 12 lipca 2024 roku w Chinach. Co ciekawe, nie będzie to jedyne urządzenie zaprezentowane tego dnia przez firmę Honor. Wraz z Magic V3 zobaczymy także trzy inne produkty: Magic V3s (prawdopodobnie nieco tańszą wersję flagowca), MagicPad 2 (tablet) oraz MagicBook Art 14 (laptop).

Choć Honor nie potwierdził jeszcze oficjalnie specyfikacji Magic V3, z wcześniejszych doniesień i przecieków możemy wysnuć pewne przypuszczenia co do jego możliwości. Sercem urządzenia ma być najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, co zapewni mu moc obliczeniową na najwyższym poziomie. To istotna zmiana w porównaniu z poprzednikiem, który korzystał z układu Snapdragon 8+ Gen 1. Jeśli chodzi o aparaty, konfiguracja ma pozostać podobna do tej z Magic V2, ale z jedną istotną zmianą. Aparat peryskopowy w nowym modelu ma oferować 3,5-krotny zoom optyczny, co stanowi poprawę w stosunku do 2,5-krotnego zoomu w Magic V2. To powinno przełożyć się na jeszcze lepszą jakość zdjęć wykonywanych z większej odległości.

Honor nie zapomniał również o odpowiednim zasilaniu swojego flagowca. Magic V3 ma być wyposażony w baterię o pojemności przekraczającej 5000 mAh, z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 66W. To parametry identyczne jak w przypadku poprzednika, co sugeruje, że Honor uznał je za optymalne dla urządzenia tej klasy. Jeśli chodzi o pamięć, Magic V3 ma być wyposażony w 16 GB pamięci RAM. Nie jest jeszcze jasne, czy Honor zdecyduje się na wprowadzenie różnych wariantów pod względem ilości RAM-u. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że firma pójdzie śladem strategii zastosowanej przy Magic V2 i zaoferuje różne wersje różniące się ilością pamięci wewnętrznej.

Warto zauważyć, że Honor planuje wprowadzić Magic V3 na rynki międzynarodowe. Nie stanie się to jednak od razu po chińskiej premierze. Prawdopodobnie będziemy musieli poczekać co najmniej miesiąc, zanim urządzenie trafi do sprzedaży w innych krajach. To standardowa praktyka dla wielu chińskich producentów, którzy najpierw testują swoje najnowsze produkty na rodzimym rynku, a dopiero potem wprowadzają je globalnie.

Honor Magic V3, jako jeden z najcieńszych (jeśli nie najcieńszy) składany smartfon na rynku, ma szansę wyznaczać nowe standardy w tej kategorii. Smukła konstrukcja w połączeniu z wydajnym procesorem i ulepszonymi możliwościami fotograficznymi może sprawić, że będzie to urządzenie niezwykle atrakcyjne dla wymagających użytkowników.