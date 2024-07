Nubia potwierdza datę globalnej premiery Red Magic 9S Pro

Nubia, chińska marka smartfonów należąca do ZTE, oficjalnie potwierdziła datę światowej premiery swojego najnowszego flagowego telefonu gamingowego – Red Magic 9S Pro. Urządzenie, które już zadebiutowało na rynku chińskim, trafi do globalnej sprzedaży 16 lipca 2024 roku.

Red Magic 9S Pro to urządzenie, które Nubia określa mianem „doskonałego telefonu do gier”. Jest to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 w wersji Leading Version. Ta specjalna edycja chipu oferuje nieco wyższą wydajność w porównaniu do standardowego Snapdragona 8 Gen 3. Kluczową różnicą między wersjami Leading Version a standardową jest taktowanie procesora i układu graficznego. Standardowy Snapdragon 8 Gen 3 posiada procesor taktowany zegarem 3,3 GHz i układ graficzny Adreno 750 o częstotliwości 900 MHz. Natomiast wersja Leading Version oferuje procesor o taktowaniu 3,4 GHz i GPU Adreno 750 pracujący z częstotliwością 1 GHz. Choć różnice te mogą wydawać się niewielkie, przekładają się na zauważalny wzrost wydajności, co jest szczególnie istotne w przypadku smartfona gamingowego.

Red Magic 9S Pro imponuje nie tylko wydajnością, ale również specyfikacją techniczną. Smartfon wyposażono w 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+. Ekran oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz, maksymalną jasność sięgającą 1600 nitów oraz ochronę w postaci szkła Corning Gorilla Glass 5. W kwestii fotografii, Red Magic 9S Pro nie pozostaje w tyle za konkurencją. Urządzenie posiada potrójny system aparatów na tylnym panelu, składający się z głównego sensora 50 MP, drugiego aparatu również o rozdzielczości 50 MP oraz dodatkowego sensora 2 MP. Z przodu znajduje się 16-megapikselowy aparat do selfie.

Jednym z najważniejszych atutów Red Magic 9S Pro jest pojemna bateria o pojemności 6500 mAh. Co więcej, smartfon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 80W, co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie energii. Jeśli chodzi o design, Red Magic 9S Pro kontynuuje stylistykę znaną z poprzednich modeli serii. Smartfon charakteryzuje się płaską, prostokątną bryłą z ramką wykonaną z aluminium lotniczego. Nie zabrakło również paska RGB, który jest już charakterystycznym elementem telefonów z serii Red Magic.

Chociaż Red Magic 9S Pro jest już dostępny w przedsprzedaży w Chinach, fani marki z innych krajów muszą jeszcze poczekać na możliwość zakupu. Nubia nie ujawniła jeszcze cen dla rynków globalnych, ale można spodziewać się, że będą one nieco wyższe niż w Chinach. W Państwie Środka ceny Red Magic 9S Pro startują od około 550 dolarów amerykańskich. Biorąc pod uwagę, że Red Magic 9S Pro oferuje nieco lepszą specyfikację niż jego poprzednik, Red Magic 9 Pro, można założyć, że będzie on również droższy. Eksperci przewidują, że cena nowego modelu na rynkach globalnych może oscylować wokół 700 euro lub 700 dolarów.

Premiera Red Magic 9S Pro na rynkach globalnych z pewnością przyciągnie uwagę entuzjastów mobilnego gamingu. Unikalna kombinacja najnowszego, podkręconego procesora Snapdragon, zaawansowanego systemu chłodzenia (choć szczegóły na ten temat nie zostały jeszcze ujawnione) oraz dużego ekranu AMOLED o wysokiej częstotliwości odświeżania, czyni z tego smartfona potencjalnego lidera w swojej kategorii. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Nubia, jako marka należąca do ZTE, korzysta z doświadczenia i zasobów jednego z największych producentów sprzętu telekomunikacyjnego na świecie. Może to przekładać się na lepszą optymalizację oprogramowania i wsparcie techniczne dla użytkowników.