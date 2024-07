OnePlus Nord 4 – nowy król średniej półki nadchodzi?

OnePlus, marka znana z produkcji smartfonów oferujących świetny stosunek jakości do ceny, ogłosiła oficjalną datę premiery swojego najnowszego urządzenia ze średniej półki. OnePlus Nord 4 zostanie zaprezentowany 16 lipca, kończąc tym samym spekulacje i przecieki krążące w sieci od kilku tygodni. Choć pełna specyfikacja techniczna nie została jeszcze ujawniona, dostępne informacje sugerują, że Nord 4 może okazać się prawdziwym hitem w swojej klasie.

Jednym z kluczowych elementów każdego smartfona jest jego ekran, a Nord 4 zdaje się nie zawodzić w tej kwestii. Według przecieków, urządzenie zostanie wyposażone w duży, 6,74-calowy wyświetlacz AMOLED. To nie tylko gwarancja świetnej jakości obrazu i żywych kolorów, ale także przestrzeni, która sprawdzi się zarówno podczas przeglądania internetu, jak i oglądania filmów czy grania w gry mobilne.

Co więcej, ekran ma oferować odświeżanie na poziomie 120 Hz. Wisienką na torcie jest szczytowa jasność wynosząca naprawdę bardzo dobre (jak na średnią półkę cenową) 2150 nitów. To wartość, która zapewni doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu, co często bywa problemem w przypadku tańszych urządzeń.

Fotograficzne możliwości

OnePlus Nord 4 ma imponować także w kwestii możliwości fotograficznych. Główny aparat ma wykorzystywać sensor o rozdzielczości 50 megapikseli, wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (OIS). To rozwiązanie, które do niedawna było zarezerwowane dla flagowców, teraz trafia do średniej półki. OIS pomoże w wykonywaniu ostrych zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych oraz ustabilizuje nagrywane filmy. Główny obiektyw ma być wspierany przez 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny, idealny do ujęć krajobrazowych czy grupowych. Z przodu znajdziemy 16-megapikselową kamerę do selfie, która powinna zadowolić miłośników autoportretów i wideorozmów.

Moc obliczeniowa i pamięć

Sercem OnePlus Nord 4 ma być procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. To jednostka, która powinna zapewnić wydajność wystarczającą do płynnej pracy systemu, obsługi wielu aplikacji jednocześnie i uruchamiania wymagających gier. W zależności od wersji, smartfon ma oferować 12 lub 16 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, użytkownicy będą mogli wybierać między wariantami 256 GB i 512 GB. To pojemności, które powinny zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników, gromadzących duże ilości zdjęć, filmów i aplikacji.

Długi czas pracy na baterii to cecha, której oczekują wszyscy użytkownicy smartfonów. OnePlus Nord 4 ma być wyposażony w akumulator o pojemności 5500 mAh, co powinno przełożyć się na co najmniej jeden pełny dzień intensywnego użytkowania.

Jednak prawdziwym atutem ma być technologia szybkiego ładowania o mocy 100 W. Dzięki niej, kilka minut podłączenia do ładowarki powinno wystarczyć, by znacząco uzupełnić poziom energii. To rozwiązanie docenią szczególnie osoby często podróżujące lub intensywnie korzystające ze smartfona w ciągu dnia.

Oprogramowanie

Nord 4 ma działać pod kontrolą najnowszego systemu Android 14, z autorską nakładką OnePlus – OxygenOS 14. Ta kombinacja powinna zapewnić nie tylko dostęp do najnowszych funkcji Androida, ale także charakterystyczny dla OnePlus, czysty i funkcjonalny interfejs. Można się spodziewać, że producent zadba o regularne aktualizacje zarówno systemu, jak i zabezpieczeń.

Cena i dostępność

Choć oficjalna cena OnePlus Nord 4 nie została jeszcze ogłoszona, można spodziewać się, że będzie konkurencyjna w stosunku do możliwości urządzenia. OnePlus od zawsze słynął z oferowania zaawansowanych technologii w przystępnych cenach, i wszystko wskazuje na to, że Nord 4 będzie kontynuacją tej filozofii. Szczegóły dotyczące dostępności w poszczególnych regionach i wariantów kolorystycznych poznamy podczas oficjalnej premiery 16 lipca. Można jednak przypuszczać, że smartfon trafi do sprzedaży niedługo po tym wydarzeniu, być może jeszcze w tym samym miesiącu.

OnePlus Nord 4 zapowiada się na jedno z najbardziej interesujących urządzeń w segmencie średniej półki w 2024 roku. Łącząc zaawansowane technologie, takie jak wydajny procesor, świetny wyświetlacz i szybkie ładowanie, z przystępną ceną, może okazać się prawdziwym bestsellerem.

Dla wielu użytkowników Nord 4 może być idealną alternatywą dla drogich flagowców, oferując większość ich kluczowych funkcji w znacznie niższej cenie. Pozostaje czekać na oficjalną premierę, która potwierdzi lub zweryfikuje dotychczasowe przecieki i spekulacje. Jedno jest pewne – miłośnicy marki OnePlus i entuzjaści technologii mobilnych odliczają dni do 16 lipca.