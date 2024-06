Apple wprowadza narzędzie diagnostyczne do samodzielnej naprawy swoich urządzeń w Europie

Apple ogłosiło, że rozszerza swój program Self Service Repair, obejmując teraz również narzędzie diagnostyczne, które umożliwia użytkownikom samodzielne diagnozowanie problemów z urządzeniami Apple. Program ten, zainicjowany w kwietniu 2022 roku, ma na celu zapewnienie użytkownikom większej autonomii w naprawie swoich urządzeń, oferując dostęp do oryginalnych części, narzędzi oraz szczegółowych instrukcji naprawy, które są dostępne również dla autoryzowanych serwisów Apple.

Nowe narzędzie diagnostyczne, które dotychczas było dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. Umożliwi ono użytkownikom wykonywanie tych samych testów diagnostycznych, które są dostępne dla autoryzowanych serwisów Apple oraz niezależnych dostawców usług naprawczych. Dzięki temu użytkownicy będą mogli testować funkcjonalność i wydajność części swoich urządzeń oraz identyfikować, które z nich wymagają naprawy. Rozszerzenie programu Self Service Repair obejmuje teraz również najnowsze modele iPhone’ów 15 oraz komputery Mac z procesorami M2, w tym 14- i 16-calowe MacBook Pro, 15-calowe MacBook Air, Mac mini, Mac Pro i Mac Studio. Program ten jest teraz dostępny w 24 dodatkowych krajach europejskich, w tym w Chorwacji, Danii, Grecji, Holandii, Portugalii i Szwajcarii, co sprawia, że obejmuje łącznie 35 produktów w 33 krajach i jest dostępny w 24 językach.

Dla użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w naprawie urządzeń elektronicznych, Apple zaleca korzystanie z usług profesjonalnych serwisów autoryzowanych przez firmę. Serwisy te używają oryginalnych części Apple, które są zaprojektowane i przetestowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, co zapewnia bezpieczne i niezawodne naprawy. W ciągu ostatnich trzech lat Apple niemal podwoiło liczbę punktów serwisowych mających dostęp do oryginalnych części, narzędzi i szkoleń, co obejmuje ponad 4500 niezależnych dostawców usług naprawczych oraz globalną sieć ponad 5000 autoryzowanych serwisów Apple, wspierających ponad 100000 aktywnych techników.

Dla małych przedsiębiorstw, szczególnie tych działających w branży naprawy technologii, rozszerzenie programu Self Service Repair oferuje nowe możliwości. Dzięki dostępowi do oficjalnych narzędzi i części, firmy te mogą lepiej zarządzać konserwacją urządzeń Apple, co potencjalnie przyniesie oszczędności kosztów i zwiększy kontrolę nad procesem naprawy, zachowując jednocześnie standardy jakości Apple. Czy teraz każdy z nas będzie złotą rączką i naprawi samemu swojego iPhone’a? Zdecydowanie nie, ale może wpłynąć całość na łatwość diagnostyki czy dostępem do szybkiej i tańszej naprawy urządzeń Apple.

Źródło: phonearena.com