Motorola prezentuje nowe składane telefony

Motorola właśnie zaprezentowała najnowszą generację składanych smartfonów razr 50 ultra i razr 50. Oba smartfony wyróżniają się największym na rynku zewnętrznym wyświetlaczem, który umożliwia uruchamianie większości aplikacji mobilnych. Model razr 50 ultra ma ekran o przekątnej 4 cali, a razr 50 – 3,6 cala. Jeszcze kilka dobrych lat temu to wyświetlacze o takich przekątnych były tymi głównymi, teraz są tylko dodatkowymi.

Oba modele obsługują sztuczną inteligencję Google Gemini, Zdjęcia Google, panele Spotify i Bose, a także oferują liczne opcje personalizacji. Razr 50 ultra dodatkowo wyróżnia się wytrzymałością, wodoodpornością (IPX8) i wysokiej klasy materiałami. Wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 oraz baterię 4000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym do 45 W i bezprzewodowym 15 W. Szkoda, że w tym przypadku nie jest tak szybko jak w „zwykłym” flagowcu czyli Motoroli Edge 50 Ultra tam mieliśmy odpowiednio moc 125 W i 50 W. Główny wyświetlacz mamy o przekątnej 6,9 cala, który wspiera rozdzielczość Full HD+, maksymalna jasność to 3000 nitów, a odświeżanie mamy do 165 Hz. Mniejszy ekran jest niewiele gorszy, bo również mamy 165 Hz odświeżanie i rozdzielczość 1272×1080 pikseli. Jest on chroniony szkłem Gorilla Victus.

023 motorola razr 50

084 motorola razr 50 ultra

099 motorola razr 50 ultra

Model razr 50 to bardziej przystępna cenowo opcja, wyposażona w procesor MediaTek Dimensity 7300X, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Bateria ma pojemność 4200 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 30 W. Oba smartfony mają wysokiej jakości aparaty fotograficzne, a razr 50 ultra dodatkowo oferuje teleobiektyw.

Wraz z nowymi smartfonami Motorola wprowadza moto tag, niewielki lokalizator wykorzystujący Bluetooth LE i łączność szerokopasmową (UWB).

Nowe smartfony działają na systemie Android 14 z nakładką Hello UX, która oferuje szeroki zakres personalizacji i intuicyjną obsługę. Hello UX to także ekosystem praktycznych rozwiązań, takich jak platforma Smart Connect, Family Space, Moto Secure i Moto Unplugged.

Smartfony wspierają również moto ai, rozwiązanie wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję, które umożliwia personalizację urządzeń i rozszerza możliwości fotograficzne. W przyszłości moto ai otrzyma nowe funkcje, takie jak Catch me up, Pay attention i Remember this. W przypadku bardziej złożonych zapytań użytkownicy będą mogli skorzystać z usług sztucznej inteligencji Gemini Pro od Google. Wykorzystanie AI pojawia się cały czas w tegorocznych różnych mobilnych urządzeniach i na pewno będzie opcji i możliwości jeszcze więcej. Jednak jak na razie musimy sprawdzić jak w praktyce te opcje sprawdzają się przy codziennym korzystaniu z telefonu.

Motorola razr 50 ultra będzie dostępny w Polsce od 26 czerwca w cenie 4999 zł. Klienci, którzy kupią smartfon do 9 lipca, będą mogli skorzystać z programu „Trade in. Trade up” i otrzymać gwarantowane 1000 zł oraz kwotę wyceny za oddany do recyklingu smartfon. Cena i data rozpoczęcia sprzedaży modelu razr 50 zostaną podane później. Lokalizator moto tag pojawi się w Polsce latem w cenie 169 zł. Co sądzicie o najnowszych rozwiązaniach od amerykańskiego giganta? Czy to będzie podobna rewolucja jak miała miejsce w przypadku poprzednich modeli? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa