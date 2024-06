LAMAX Clips1 ANC test słuchawek TWS

Słuchawki LAMAX Clips1 ANC to jeden z najnowszych modeli marki LAMAX, która zdobyła uznanie dzięki swoim produktom oferującym dobry stosunek jakości do ceny. Model Clips1 ANC ma na celu dostarczenie użytkownikom wysokiej jakości dźwięku i komfortu za przystępną cenę, a dodatkowo wyposażony jest w funkcję aktywnej redukcji hałasu (ANC). Czy zapewnienia producenta będą mieć pokrycie w rzeczywistości? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsze wrażenie po otwarciu pudełka jest bardzo pozytywne. Producent zadbał o to, aby zawartość była nie tylko funkcjonalna, ale również estetycznie zapakowana. Fajerwerków pod tym względem nie uświadczymy, ale całość wygląda po prostu schludnie. W zestawie znajdziemy oczywiście same słuchawki LAMAX Clips1 ANC, a także etui ochronne, które pełni również rolę powerbanka/ładowarki słuchawek oraz kabel USB-C do ładowania. Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii.

Jakość wykonania oraz design

LAMAX Clips1 ANC cechują się prostym i można powiedzieć uniwersalnym designem, który powinien spodobać się wielu użytkownikom. Słuchawki są wykonane z trwałych materiałów, co widać i czuć od razu po wyjęciu ich z pudełka. Są to słuchawki dokanałowe z krótkim pałąkiem, który wystaje z ucha. Taka konstrukcja nie wypełnia aż tak mocno przewodu słuchowego jak chociażby wcześniej testowany przeze mnie model (co mnie na dłuższą metę bardziej odpowiada). Mimo wszystko same słuchawki leżą dobrze w uchu i pod względem nie mam uwag. Są też na tyle lekkie, że nie przeszkadzają szczególnie podczas nawet dłuższego użytkowana.

Pchełki same w sobie są prostą konstrukcją bez większych fajerwerków, na boku znajdziemy panel dotykowy do sterowania słuchawkami. Są też niewielkie diody informujące o stanie naładowania samych słuchawek. W przypadku etui mamy do czynienia z lekko zaobloną konstrukcją, która na lewym boku ma wyjście USB typu C służące do ładowania całego urządzenia. Od frontu przy otwarciu mamy z kolei diodę informującą o stanie ładowania etui.

Jakość dźwięku

Jakość dźwięku oferowana przez LAMAX Clips1 ANC jest na dobrym poziomie, zwłaszcza jak na słuchawki w tej kategorii cenowej. Średnie tony są dobrze zbalansowane, co sprawia, że wokale brzmią naturalnie i wyraziście. Wysokie tony są klarowne, choć mogą być nieco zbyt ostre dla bardziej wrażliwych uszu. Z basem bywa różnie i to raczej nie jest coś co mogłoby porwać, ale przestrzenność dźwięku jest całkiem nieźle zachowana. Aktywna redukcja hałasu (ANC) działa całkiem nieźle, eliminując większość szumów tła. Jest to szczególnie przydatne w głośnym otoczeniu, takim jak komunikacja miejska czy biuro. Dzięki temu możemy cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności zwiększania głośności, co jest korzystne dla naszego słuchu. Mojego testu komunikacji miejskiej nie przeszły te słuchawki w 100%, ale w tym wypadku najdroższe modele mają z nim problem.

Oprogramowanie

LAMAX Clips1 ANC nie wymagają dedykowanej aplikacji do obsługi, co znacząco upraszcza ich użytkowanie. Wszystkie najważniejsze funkcje są dostępne bezpośrednio na słuchawkach, co pozwala na łatwą kontrolę muzyki, regulację głośności oraz odbieranie połączeń telefonicznych. Jednak poważnym minusem braku dedykowanej aplikacji oznacza, że nie mamy możliwości personalizacji ustawień dźwięku ani aktualizacji oprogramowania, co może być minusem dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Niemniej jednak, dla przeciętnego użytkownika, który ceni sobie prostotę i funkcjonalność, brak aplikacji nie powinien stanowić większego problemu.

Łączność

LAMAX Clips1 ANC obsługują Bluetooth 5.3, co gwarantuje stabilne połączenie z urządzeniem oraz niski pobór energii. Parowanie z różnymi urządzeniami jest szybkie i intuicyjne. Słuchawki dobrze współpracują zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS. Podczas testów nie miałem problemów z rozłączaniem się słuchawek czy innymi problemami z połączeniem.

Podsumowanie

LAMAX Clips1 ANC to słuchawki, które oferują dobry stosunek jakości do ceny. Solidne wykonanie, estetyczny design, dobra jakość dźwięku oraz skuteczna aktywna redukcja hałasu czynią je atrakcyjną propozycją. Mimo pewnych ograniczeń, takich jak brak dedykowanej aplikacji do personalizacji ustawień, są one godne polecenia dla osób poszukujących przystępnych cenowo słuchawek z funkcją ANC. Po prostu solidne rozwiązanie w rozsądnej cenie.