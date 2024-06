LAMAX Dots3 ANC – test słuchawek TWS

LAMAX Dots3 ANC to najnowsze bezprzewodowe słuchawki douszne firmy LAMAX, wyposażone w aktywną redukcję szumów (ANC). Zostały stworzone z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie wygodę, nowoczesny design oraz wysoką jakość dźwięku. W tej recenzji przyjrzymy się bliżej różnym aspektom tych słuchawek, od zawartości pudełka po ich wydajność w codziennym użytkowaniu.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak przystało na rozwiązanie TWS nie jest przesadnie duże, a i zawartość nie jest rozbudowana mamy tak właściwie wszystkie najbardziej potrzebne elementy. Czyli oczywiście same słuchawki LAMAX Dots3 ANC wraz z etui ładującym. Nie mogło zabraknąć również kabal USB-C do ładowania oraz zestawu silikonowych końcówek w różnych rozmiarach dokładniej S, M, L. Nie mogę również pominąć zestawu papierologii, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Wszystkie elementy zestawu są dobrej jakości i tak właściwie nie mam do czego się przyczepić.

Jakość wykonania oraz design

LAMAX Dots3 ANC pod względem designu wyglądają dosyć standardowo. Prosty design z obłymi elementami, całość wykonana z plastiku. Nie ma tutaj co nas zaskoczyć. Materiały użyte do ich produkcji są dobrej jakości, a same słuchawki są solidnie wykonane. Ergonomiczny kształt oraz różne rozmiary silikonowych końcówek zapewniają doskonałe dopasowanie do ucha, co jest kluczowe dla komfortu użytkowania oraz efektywności redukcji szumów. Słuchawki są dosyć lekkie i wygodne, dobrze można je dopasować do naszych uszu, choć jak zwykle jest sprawa mocno indywidualna i nie będą pasować każdych uszu. Same słuchawki są dokanałowe, więc tutaj dosyć mocno wypełniają kanał słuchowy, ale przy nawet dłuższym korzystaniu z nich nie ma przeszkadzają. Inna sprawa, że pod względem designu nie jest to szczególnie rozbudowana wersja i jest to rozwiązanie minimalistyczne.

Same słuchawki są małe i lekkie, mają niewielkie diody informujące o ich stanie. Mają również panele dotykowe, dzięki którym możemy sterować samymi słuchawkami. Etui pomieści dodatkową baterię, więc zdecydowanie wydłuża czas bez ładowania, ale o tym nieco później. Etui ma również swoją diodę, która będzie informowała nas o stanie naładowania. Pod względem designu całość niczym się nie wyróżnia, ale pod względem jakości tak jak wspomniałem wcześniej nie można mieć uwag.

Jakość dźwięku

Jakość dźwięku oferowana przez LAMAX Dots3 ANC jest dobra. Dźwięk jest czysty i wyraźny, z dobrze zbalansowanymi tonami średnimi i wysokimi. Bas jest obecny, choć nie dominuje, co może być zarówno zaletą, jak i wadą, w zależności od preferencji użytkownika. Aktywna redukcja szumów skutecznie eliminuje hałasy zewnętrzne, co pozwala na pełne zanurzenie się w muzyce, choć nie jest to najlepsze ANC z jakiego miałem okazję korzystać. Myślę, że w tym przedziale cenowej możliwości tych słuchawek są naprawdę dobrze wyważone.

Oprogramowanie

Producent niestety nie pokusił się o przygotowanie dodatkowej aplikacji, więc zarządzenie słuchawkami nie jest tak wygodne jak u konkurencji. Całość pod tym niestety zauważalnie kuleje i bez aplikacji trzeba się trochę nakombinować by je odpowiednio skonfigurować pod siebie.

Bateria

To element, który moim zdaniem może być jedną z najmocniejszych strony stron tych słuchawek. Bowiem otrzymujemy naprawdę przyzwoite czasy ładowania i działania na jednym ładowaniu. Po pierwsze i najważniejsze producent zapewnia, że same słuchawki wytrzymają około 10 godzin działania zakładając połowę głośności, gdy mamy 80% głośności trzeba się liczyć już z 7,5 godziny działania. Z kolei gdy dodamy 32 godziny działania z etui możemy uzyskać aż 42 godziny działania. Powiem szczerze, że 42 godzin działania nie udało mi się wyciągnąć, ale około 35 godzin już tak. W przypadku samego ładowania to czas około dwóch godzin.

Łączność

LAMAX Dots3 ANC korzystają z technologii Bluetooth 5.3, co zapewnia stabilne połączenie oraz niskie opóźnienia. Parowanie słuchawek z urządzeniami jest szybkie i bezproblemowe. Zasięg Bluetooth wynosi na papierze około 15 metrów. Taki wynik można uzyskać na otwartej przestrzeni, w „sterylnych” warunkach laboratoryjnych, w praktyce w mieszkaniu to kilka metrów, ale mimo wszystko połączenie jest stabilne i nie miałem problemów podczas testów.

Podsumowanie

LAMAX Dots3 ANC to solidne słuchawki douszne, które oferują kilka dobrych funkcji w przystępnej cenie. Aktywna redukcja szumów, niezła jakość dźwięku oraz wygodne dopasowanie czynią je dobrym wyborem dla osób poszukujących wszechstronnych słuchawek do codziennego użytku. Choć mogą nie zadowolić najbardziej wymagających audiofilów pod względem basu, dla większości użytkowników będą one dobrym towarzyszem zarówno w pracy, jak i w podróży.