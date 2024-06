Moto Tag – przydatny gadżet od Motoroli

Motorola szykuje się do wprowadzenia nowego urządzenia – Moto Tag, zaprojektowanego do pracy z Google Find My Device dla systemu Android. Informacja o tym urządzeniu pojawiła się na stronie certyfikacji TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co wskazuje na zbliżającą się premierę. Moto Tag będzie konkurować z takimi produktami jak Samsung SmartTags oraz inne trackery korzystające z sieci Find My Device.

Find My Device, z której korzystać będzie Moto Tag, obejmuje ponad miliard urządzeń działających na Androidzie 9 i nowszych wersjach. Dzięki temu użytkownicy będą mogli łatwo odnaleźć swoje zagubione urządzenia. Sieć ta działa w sposób anonimowy i bezpieczny, umożliwiając przechwytywanie sygnałów z zagubionych urządzeń i ich zwrot do właścicieli.

Moto Tag będzie miał silną konkurencję w postaci Samsung SmartTags oraz innych trackerów kompatybilnych z Google Find My Device. Należy jednak zaznaczyć, że Apple AirTag nie jest bezpośrednim konkurentem, gdyż korzysta z innej sieci śledzenia urządzeń. Premiera Moto Tag może zbiec się w czasie z debiutem nowych składanych smartfonów Motoroli – razr 2024 oraz razr ultra 2024, które mają być zaprezentowane w Chinach 25 czerwca jako Razr 50 i Razr 50 Ultra. Możliwe, że Moto Tag uzyska więcej certyfikacji w nadchodzących tygodniach, co wskazuje na bliską premierę.

Moto Tag to nowy produkt Motoroli, który ma wprowadzić świeży powiew na rynek trackerów urządzeń. Dzięki współpracy z Google Find My Device i szerokiej sieci urządzeń Android, Moto Tag ma szansę stać się popularnym narzędziem wśród użytkowników chcących zabezpieczyć swoje urządzenia przed zgubieniem. Premiera urządzenia zbiegnie się prawdopodobnie z wprowadzeniem na rynek nowych modeli składanych smartfonów Motoroli.

Źródło: phonearena.com