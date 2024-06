Koniecznie usuń te aplikacje ze swojego telefonu

W świecie cyberbezpieczeństwa amerykański gigant z Mountain View usunął ze swojego sklepu Google Play kilkanaście aplikacji. Te aplikacje, udające przydatne narzędzia, miały dostęp do uprawnień systemowych, które umożliwiały im komunikację z serwerami kontrolowanymi przez cyberprzestępców bez wiedzy użytkowników. Taki dostęp jest szczególnie niebezpieczny dla naszych danych wrażliwych, bo dostęp do nich haker mógłby uzyskać bez problemów.

Lista Złośliwych Aplikacji

Oto pełna lista zidentyfikowanych złośliwych aplikacji, które należy natychmiast usunąć z urządzeń:

Essential Horoscope for Android

3D Skin Editor for PE Minecraft

Logo Maker Pro

Auto Click Repeater

Count Easy Calorie Calculator

Sound Volume Extender

LetterLink

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE & NUMBER PREDICTIONS

Step Keeper: Easy Pedometer

Track Your Sleep

Sound Volume Booster – Podobna do Sound Volume Extender

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot

Universal Calculator

Zagrożenia i Środki Ochrony

Te aplikacje, działające pod płaszczykiem przydatnych narzędzi, mogły zdobywać dostęp do wrażliwych informacji, takich jak dane logowania, hasła, czy prywatne wiadomości. Zagrożenia te mogą prowadzić do kradzieży tożsamości, strat finansowych oraz naruszeń prywatności. Dlatego też warto od ręki odinstalować aplikacje z poniższej listy, bo

Aby chronić siebie przed tego typu zagrożeniami, użytkownicy powinni natychmiast:

Odinstalować te aplikacje: przejdź do ustawień telefonu, wybierz zainstalowane aplikacje i usuń te złośliwe. Monitorować urządzenie: obserwuj telefon pod kątem niepokojących zachowań, takich jak nagłe spadki wydajności lub nieoczekiwane powiadomienia. Zainstalować oprogramowanie zabezpieczające: rozważ użycie renomowanych aplikacji antywirusowych lub zabezpieczających, aby przeskanować urządzenie pod kątem dalszych zagrożeń.

Odkrycie tych 13 złośliwych aplikacji podkreśla znaczenie ostrożności przy pobieraniu i instalacji aplikacji z Google Play. Użytkownicy muszą być świadomi ryzyka i podejmować odpowiednie środki ostrożności, aby chronić swoje urządzenia i prywatność. Zespół McAfee nadal monitoruje sytuację, zapewniając użytkownikom najnowsze informacje i wskazówki dotyczące ochrony przed cyber zagrożeniami. Filtry sklepu Google Play i giganta z Mountain View powinny takie problemy i zagrożenie wychwytywać, więc warto sprawdzić aplikację przed zainstalowaniem na naszym smartfonie. Którąś z powyższych aplikacji mieliście zainstalowaną na urządzeniu? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: phonearena.com