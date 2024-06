OnePlus Watch 3 – później niż się spodziewamy?

OnePlus, znana głównie z produkcji smartfonów, kontynuuje rozwój swojej linii smartwatchy. Choć w portfolio tego producenta jest coraz więcej rozwiązań, tak mimo wszystko królują przede wszystkim smartfony i urządzenia ubieralne. Najnowsze informacje dotyczące OnePlus Watch 3 pojawiły się przed jego opóźnioną premierą. Urządzenie zostało zauważone na stronie BIS (Bureau of Indian Standards), co potwierdza, że jego premiera jest bliska. Model oznaczony jako OPWWE234 prawdopodobnie jest następcą OnePlus Watch 2, który nosił oznaczenie OPWWE231.

OnePlus Watch 3 będzie wyposażony w baterię o pojemności 500 mAh, taką samą jak w poprzedniku, co ma zapewnić do 100 godzin pracy na jednym ładowaniu. Plotki sugerują, że nowy smartwatch może być zasilany przez nienazwany jeszcze procesor Snapdragon Wear W5 Gen 2 od Qualcomm. Pomimo oczekiwań, że OnePlus Watch 3 zostanie wydany jeszcze w 2024 roku, firma myśli o opóźnieniu premiery, przesuwając ją na pierwszy kwartał 2025 roku. To opóźnienie dotyczy także innych urządzeń OnePlus i Oppo, co wskazuje na szersze problemy w harmonogramie produkcyjnym firmy.

Pomimo wyzwań, OnePlus kontynuuje inwestycje w rynek urządzeń noszonych, starając się wykorzystać sukces OnePlus Watch 2. Liczę, że następca tego smartwatcha będzie znacznie ciekawszym rozwiązaniem, choć już model z cyfrą 2 jest uznawany za jeden z najlepszych smart zegarków działających pod kontrolą Wear OS. Czy następca spełni pokładane w nich nadzieję? Tego nie wiemy, a do oficjalnych informacji trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

Źródło: phonearena.com