Samsung Galaxy Watch 7 Ultra: Nadchodzi nowy rywal Apple Watch Ultra 2

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej wersji swojego inteligentnego zegarka – Galaxy Watch 7 Ultra. Rendery, które wyciekły do internetu, wskazują na znaczące zmiany w designie oraz funkcjonalności, stawiając ten model jako poważnego konkurenta dla Apple Watch Ultra 2.

Galaxy Watch 7 Ultra, pierwsze urządzenie Samsunga z serii Ultra w segmencie smartwatchy, zadebiutuje prawdopodobnie podczas nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się w lipcu 2024 roku. Na razie koreański producent nie potwierdził konkretnej daty, ale na tym evencie poznamy całą gamę nowych urządzeń Samsunga. Nowe rendery, udostępnione przez znanego tipstera OnLeaks we współpracy z portalem Smartprix, ukazują interesujący kierunek, w jakim zmierza Samsung, projektując ten zegarek.

Nowy Design: Połączenie Okręgu i Kwadratu

Jednym z najbardziej zauważalnych aspektów nowego Galaxy Watch 7 Ultra jest jego unikalny design, który łączy okrągły wyświetlacz z kwadratową ramką. To odważne posunięcie ma na celu wyróżnienie się na tle konkurencji oraz nawiązanie do tradycyjnych zegarków, jednocześnie zachowując nowoczesny wygląd. Wyświetlacz o średnicy 1,5 cala, podobnie jak w modelu Galaxy Watch 6 Classic, otoczony jest ramką z obrotowym pierścieniem, który teraz ma subtelne linie zamiast numerów, co nadaje mu minimalistyczny wygląd. Powiem szczerze, że takie rozwiązanie wygląda dosyć dziwnie, ale to możliwe że tylko moje pierwsze wrażenie. Ciekaw jestem jak faktycznie smartwatch będzie prezentował się w rzeczywistości, bo do tej pory takiego połączenia w smart zegarkach nie widziałem.

Funkcjonalności i Specyfikacje

Galaxy Watch 7 Ultra wyposażony będzie w trzy fizyczne przyciski na prawej krawędzi, co może sugerować dodatkowe funkcje, podobne do „Action” w Apple Watch Ultra. Przypuszcza się, że nowy środkowy przycisk może pełnić specjalne funkcje związane z inteligentnymi asystentami i interakcjami głosowymi.

W tylnej części zegarka znajdziemy nową konfigurację sensorów, co może wskazywać na ulepszenia w monitorowaniu zdrowia. Zegarek będzie nadal posiadał czujniki temperatury, tętna, poziomu tlenu we krwi, a być może nawet monitorowanie poziomu cukru we krwi. Te zmiany mogą wpłynąć na dokładność i niezawodność pomiarów, co jest kluczowe dla użytkowników dbających o swoje zdrowie.

Zgodnie z wyciekłymi informacjami, Galaxy Watch 7 Ultra ma posiadać większe głośniki oraz kilka mikrofonów, co sugeruje poprawę jakości dźwięku podczas rozmów. To może uczynić Galaxy Watch 7 Ultra bardziej użytecznym narzędziem do prowadzenia rozmów bez użycia rąk.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra zapowiada się naprawdę ciekawie. W porównaniu do poprzednich generacji tutaj widać duży powiew świeżości. Nowy design łączący okrągły wyświetlacz z kwadratową ramką, trzy fizyczne przyciski oraz zaawansowane funkcje zdrowotne. Premiera zaplanowana na lipiec 2024 roku z pewnością przyniesie więcej szczegółów oraz możliwości praktycznego zastosowania tych nowości.

Czy Galaxy Watch 7 Ultra zdoła prześcignąć konkurencję i zyskać popularność wśród użytkowników? Czy nowy design okaże się trafionym posunięciem? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej.

