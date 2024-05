Google pracuje nad dwoma nowymi funkcjami dla aplikacji „Znajdź mój telefon”

Google zamierza wprowadzić dwie nowe funkcje do swojej aplikacji Find My Device, które mają znacznie ułatwić użytkownikom zarządzanie zagubionymi urządzeniami. Pierwszą z nich jest wsparcie dla biometrycznego odblokowywania aplikacji. Obecnie użytkownicy muszą logować się przy użyciu hasła, co bywa niewygodne i czasochłonne. Nowa funkcja umożliwi szybkie i bezpieczne logowanie za pomocą odcisku palca lub rozpoznawania twarzy.

Druga nowość to funkcja zdalnego blokowania urządzenia. Dzięki niej użytkownicy będą mogli zablokować ekran swojego zgubionego telefonu, wprowadzając numer telefonu, co ma zwiększyć bezpieczeństwo danych na wypadek kradzieży. Funkcja ta ma być dostępna dla urządzeń z systemem sygnowanym zielonym robocikiem oznaczonym numerem dziesięć lub nowszym i zostanie wdrożona poprzez aktualizację usług Google Play jeszcze w tym roku. Dzięki czemu tak na dobrą sprawę większość użytkowników telefonów z Androidem będzie mogła zapoznać się z tą funkcjonalnością na własnym telefonie.

Oczekuje się, że obie funkcje znacząco poprawią użyteczność aplikacji Find My Device, zwiększając jej funkcjonalność i poziom bezpieczeństwa. Biometryczne odblokowywanie z jednej strony ułatwi szybki dostęp do aplikacji, z drugiej zaś zapewni, że tylko właściciel urządzenia będzie mógł zlokalizować swoje urządzenia. Zdalne blokowanie natomiast pozwoli na natychmiastową reakcję w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony danych osobowych.

Nowe funkcje są obecnie testowane i mają zostać wprowadzone na rynek w najbliższych miesiącach, co z pewnością spotka się z pozytywnym odbiorem ze strony użytkowników Androida.

Źródło: gsmarena.com