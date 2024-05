POCO X6 – recenzja

Chiński producent w swoim portfolio ma całkiem sporo różnych urządzeń, które można kupić w przeróżnych półkach cenowych od tych najtańszych po te średniopółkowce jak i flagowce. Dzisiaj mam dla Was test mocnego średniopółkowca, który jest pierwszą większa premierą od chińskiego producenta w tym roku. Mowa oczywiście o POCO X6, który właśnie pojawił się na sklepowych półkach. Czy wart jest uwagi? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

POCO podobnie jak realme w ostatnim czasie bardzo mocno zaznaczyły swoje wersje kolorystyczne opakowań urządzeń. Przejawia się to przede wszystkim w wyborze intensywny żółci w połączeniu z czarnym. Co nie jest żadnym zaskoczeniem, bo POCO już od dłuższego czasu stosuje podobne rozwiązanie. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku. Prócz samego urządzenia producent dodał tak właściwie bardzo podstawowe elementy czyli ładowarkę z odczepialnym kablem USB typu C. Co mnie cieszy również proste silikonowe etui, a także zestaw papierologii. W przypadku jakości poszczególnych elementów nie mam uwag. Wszystkie one sprawują się bez problemów i są dobrej jakości. Nie ma co prawda w zestawie słuchawek, ale zestaw do tego zdążyliśmy się już przygotować.

Jeśli chodzi o specyfikację nowego mocnego średniaka ze stajni chińskiego producenta jest naprawdę bardzo dobrze, bo za relatywnie dobre pieniądze otrzymujemy bardzo dobre podzespoły. Sercem POCO X6 jest całkiem świeży układ Qualcomma ze średniej półki czyli Snapdragon 7 Gen 2. Do tego dochodzi aż 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. To sprawia, że pod względem wydajności nowy telefon Xiaomi wypada co najmniej nieźle. Reszta specyfikacji również nie odstaje od reszty. Mamy ekran o przekątnej 6,67 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+ i w technologii AMOLED. Do tego 120 Hz odświeżanie ekranu w tym zakresie niczego nie brakuje. Bateria to ogniwo o pojemności 5100 mAh, które możemy naładować przy pomocy dodanej ładowarki o mocy do 67 W. W przypadku aparatów mamy główne oczko 64 Mpx, 8 Mpx szerokokątny oraz 2 Mpx makro, od frontu zaimplementowano 16 Mpx. Jeśli chodzi o pełną specyfikację znajdziecie ją w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

Telefon jak przystało na urządzenie sygnowane logiem POCO jest całkiem sporych rozmiarów, bo mamy blisko 6,7 calowy ekran. Do tego ogromną wyspę, żeby nie powiedzieć kontynent, który jest też dosyć mocno wystający z całej bryły. Jest to prosta bryła, która niczym szczególnym się nie wyróżnia. Mamy plastikowe plecki w połysku, do tego duża wyspa. Całość w bardzo prostym designie bez większych fajerwerków. Telefon mimo dużego wyświetlacza ma ramki wokół niego symetryczne, więc całość prezentuje się naprawdę nieźle. Nie mamy tutaj żadnych większych fajerwerków, ale telefon wygląda całkiem nieźle. Pod względem jakości wykonania nie mam większych uwag, wszystkie elementy są dobrze spasowane i nie skrzypią nawet pod większym naciskiem.

Od frontu mamy wcześniej wspomniany całkiem spory ekran z notchem w postaci otworu na przedni aparat. Tuż nad nim zaimplementowano krawędziowy głośnik do rozmów. Najwięcej elementów umieszczono na krawędziach, ale to standardowy zestaw. Na lewej znajdziemy dwa fizyczne klawisze – górny dłuższy klawisz służący regulacji głośności, oraz nieco niżej klawisz power. Via a vis na drugiej krawędzi nie znajdziemy już żadnych innych dodatków i elementów. Górna krawędź została naszpikowana ilością wszystkich rzeczy. Idąc od lewej umieszczono wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, a także drugi z głośników multimedialnych, mikrofon oraz port podczerwieni. Na dolnej z kolei znajdziemy tackę na kartę SIM, a także kolejny z mikrofonów, wyjście USB typu C, a także drugi z głośników multimedialnych. Mamy jeszcze na pleckach telefonu ogromną wyspę na trzy aparaty, oraz dioda doświetlająca LED. Jednak jak to ostatnio bywa same osłony na obiektywów są dużo większe niż faktycznie sama matryca i to tylko sztuka dla sztuki, której nie do końca rozumiem. Druga sprawa, że obiektywy wystają bardzo mocno z samej bryły urządzenia i nawet grube etui nie jest w stanie tej nierówności wyrównać. Poza tym na samych pleckach nie znajdziemy już większej ilości dodatków.

Ekran

POCO X6 został wyposażony w ekran o przekątnej 6,67 cala. Został on wykonany w technologii AMOLED. Do tego dochodzi jeszcze 120 Hz odświeżanie ekranu, a 240 Hz próbkowanie dotyku. Ekran pracuje w maksymalnej rozdzielczości 1220×2712 px co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 446 ppi, a maksymalna jasność to już 1800 nitów. Jeśli chodzi o parametry ekranu na papierze całość wygląda naprawdę nieźle. Ramki wokół wyświetlacza są wąskie i symetryczne, więc w tym wypadku nie mamy takiego charakterystycznego podróbka co można zaliczyć na plus. Co do jakości wyświetlanego obrazu nie mam większych uwag. Mamy dobrze odzwierciedlone kolory, szybko reakcję na dotyk nie mam do czego się przyczepić. Do flagowców może jeszcze nieco brakuje, ale przecież POCO X6 to nie jest flagowiec lecz mocny średniopółkowiec, więc jak najbardziej jest ok. Standardowo na ekranie mamy naklejona folię na wyświetlacz. W przypadku oprogramowania mamy wszystkie najbardziej podstawowe funkcje i możliwości. Czyli możliwość zmiany odświeżania ekranu, czy nasycenia kolorów. Nie ma tego przesadnie dużo, ale jest dosyć standardowe ustawienia. Nie zabrakło również trybu AoD w tym wypadku nazwane Ekran zawsze włączony. Opcji personalizacji jest całkiem sporo i możemy go ustawić pod siebie. Pod tym względem całość sprawuje się dobrze i nie mam większych problemów np. z działaniem wyświetlacza.

Bateria

Xiaomi w swoim najnowszym urządzeniu zaimplementował ogniwo o pojemności 5100 mAh, dodatkowo mamy również wsparcie dla technologii szybkiego ładowania o mocy maksymalnej do 67 W. Zarówno jeden jak i drugi element są w śród standardów dla tej półki cenowej i tutaj nie ma zaskoczenia. Sama bateria przy codziennym korzystaniu wystarcza spokojnie na około półtora dnia działania, czasem dzień. Przy bardziej oszczędnym podejściu można bez większych problemów wyciągnąć nawet dwa dni korzystania z telefonu. Ładowanie telefonu trwa dosyć szybko, bo można uwinąć się w całości w około 45 minut. Owszem są lepsze i szybsze ładowania, ale to jest raczej wystarczająca wersja do szybszego podładowania telefonu. Ci z Was którzy liczyli na ładowani indukcyjne czy zwrotne muszą obejść się smakiem. Owszem mamy ładowanie szybkie, ale już bez indukcyjnego czy zwrotnego. Całość pod tym względem sprawuje się bez problemów.

Aparat

Główny aparat to 64 Mpx to najmocniejszy punkt tego zestawów obiektywów. Zdjęcia wykonane w dobrych warunkach oświetleniowych są szczegółowe, z naturalnymi kolorami i szerokim zakresem dynamiki. W przypadku zdjęć robionych nocą standardowo pojawia się znaczna ilość szumów, ale nie liczyłem w tym zakresie na jakość flagowców. Aparat ultraszerokokątny 8 Mpx to jedynie dodatek do głównego oczka. Należy liczyć się z mniejszą szczegółowością i większymi zniekształceniami na brzegach kadru. Aparat makro 2 Mpx sprawdza się przyzwoicie do fotografowania małych obiektów z bliskiej odległości. Nie należy jednak oczekiwać od niego rewelacyjnej jakości zdjęć i to raczej bajer niż dodatkowe przydatne rozwiązanie. Przedni aparat 16 Mpx robi dobrej jakości selfie, które nadają się do publikowania w mediach społecznościowych. W trybie portretowym można uzyskać efekt rozmycia tła, co pozwala na lepsze wyeksponowanie osoby fotografowanej. Z minusów trzeba zanotować brak stabilizacji obrazu i przeciętną jakość nagrań wideo. Poniżej znajdziecie pełną galerię zdjęć zrobionych przy pomocy POCO X6.

Oprogramowanie

Telefon działa pod kontrolą starszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem, jest to dokładniej mówiąc Android 13. Dodatkowo mamy pakiet bezpieczeństwa datowany na styczeń bieżącego roku, więc chwili pisania recenzji to najświeższa wersja. Oczywiście nie mogło zabraknąć również autorskiej nakładki chińskiego producenta czyli MIUI w wersji 14.0.6. Cały zestaw oprogramowania to jeszcze dodatkowe preinstalowane aplikacje, których niestety jest całkiem sporo instalowanych na POCO X6. Moim zdaniem zdecydowanie za dużo, choć trzeba wziąć pod uwagę, że liczba ta nie powiększa się jakoś drastycznie, lecz mimo wszystko chiński producent mógł nieco ograniczyć ilość dodatkowego oprogramowania. Wśród preinstalowanych rozwiązań AliExpress, Amazon Shopping, Block Puzzle czy Booking.com, a to wierzchołek góry lodowej dodatkowych aplikacji. Xiaomi nie postarało się sprawie oprogramowania, bo otrzymujemy tylko Androida 13, również brak HyperOS, który zastępuje MIUI, dodatkowo dużo zapychaczy i niepotrzebnych aplikacji.

Multimedia

Pod względem multimedialnym mamy w sumie wszystko to co nam do codziennego korzystania z telefonu potrzeba. Jeśli chodzi o multimedia to ekran AMOLED, sprawdza się bardzo dobrze podczas oglądania materiałów wideo. Mamy też wsparcie dla technologii HDR, więc pod tym względem przy tej półce cenowej ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić. W przypadku dźwięku również nie można mieć więcej uwag. Mamy typowo multimedialne głośniki, które grają naprawdę przyjemnie. Przy maksymalnej głośności nieco charczą, ale to trzeba pamiętać nadal, że jest to mimo wszystko smartfon. POCO podobnie jak część chińskich producentów zaimplementowała wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, więc dla tych, którzy nie chcą korzystać z Bluetooth to dobra alternatywa.

Wydajność oraz gry

POCO to urządzenia, które oferują świetny stosunek ceny do wydajności. Nie inaczej jest w przypadku najnowszych smartfonów. W zestawie otrzymujemy Snapdragona 7 Gen 2, czyli jednego z najświeższych mocnych średniopółkowych rozwiązań do tego mamy jeszcze 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość sprawia, że telefon przy codziennym korzystaniu sprawdza się bardzo dobrze. Nie jest to oczywiście flagowiec, ale zdecydowanie daje całkiem spory pokaz możliwości jeśli chodzi o moc obliczeniową. Wszystkie najnowsze produkcje odpalimy bez większych problemów, więc tutaj na pewno dla niedzielnego gracza moc obliczeniowa będzie wystarczające. Poniżej znajdziecie wyniki benchmarków.

Łączność

POCO X6 został wyposażony w podstawowy zestaw modułów łączności bezprzewodowej czyli Wi-Fi, Bluetooth oraz nie mogło zabraknąć NFC oraz wsparcia dla technologii Dual SIM. Dodatkowo mamy jeszcze port podczerwieni, dzięki któremu możemy telefon przerobić w uniwersalny pilot, co może się przydać części użytkownikom. Co do działania poszczególnych modułów nie mam uwag. Całość działa bez najmniejszych problemów i nie miałem podczas testów żadnych z nimi problemów. W przypadku jakości rozmów również nie mam uwag. Zarówno mnie jak i rozmówcę podczas połączeń słychać było bardzo dobrze.

Podsumowanie

POCO X6 nie zawodzi, to kolejny mocny średniak, który myślę powinien zadowolić nieco bardziej wymagających użytkowników. Owszem nadal nie jest to flagowiec, ale tak właściwie POCO X6 można kupić często w połowie, lub w 1/3 cenie flagowca, więc jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie i pod tym względem ciężko jest mi się do czegokolwiek przyczepić. Nie jest to demon szybkość, ale daje bardzo dobre wyniki benchmarków. Xiaomi nieco spoczęło na laurach w sprawie aktualizacji swojego oprogramowania, bo nie mamy Androida 14, ani HyperOS.