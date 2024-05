O nowej Motoroli razr 50 wiemy już prawie wszystko

Motorola wkracza na rynek z nową odsłoną swojego składanego smartfona — razr 50. Model ten pojawił się na stronie certyfikacyjnej TENAA, zdradzając kilka interesujących szczegółów, w tym duży zewnętrzny ekran. Czy jednak zmian będzie więcej niż to miało miejsce w ubiegłym roku? Zapraszam do przeczytania pełnego newsa.

Motorola razr 50 ma wyróżnić się przede wszystkim dużym zewnętrznym ekranem, który ma umożliwić użytkownikom wygodniejszy dostęp do najważniejszych funkcji bez konieczności rozkładania urządzenia. Według informacji z TENAA ekran ten ma mieć przekątną 3,6 cala, co niestety jest dobrym wynikiem, ale nie lepszym od poprzednika. Szkoda, że Motorola nie pokusiła się o zwiększenie jeszcze bardziej tego wyświetlacza, tak by więcej informacji mieściło się na zamkniętej klapce telefonu.

Pod względem specyfikacji technicznych, razr 50 prezentuje się całkiem ok. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z układem Qualcomma. W bieżącym możliwe, że będzie to flagowe rozwiązanie od MediaTeka. Dodatkowo wspierane przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Nowy model Motoroli powinien sprostać nawet najbardziej wymagającym aplikacjom i zadaniom. Dodatkowo użytkownicy mogą spodziewać się wyświetlacza OLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości Full HD+.

Motorola stawia również na rozbudowanie możliwości fotograficznych. Motorola razr 50 ma być wyposażony w podwójny aparat główny, składający się z matryc 50 Mpx i 13 Mpx. Dodatkowo przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpx. Ważnym elementem nowego modelu jest również jego design. Motorola kontynuuje tradycję eleganckiego i nowoczesnego wzornictwa, które jest jednym z elementów rozpoznawczych serii razr. Liczę ponownie na wykorzystanie ekologicznej skóry, bo w poprzedniku takie połączenie dało świetne rezultaty.

Czy nowy model Motoroli spełni Wasze oczekiwania? Jakie funkcje w składanych smartfonach są dla Was najważniejsze? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.