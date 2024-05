Spora nowość w Nothing Phone 3?

Firma Nothing, założona przez Carla Pei, znana jest z nietypowych teaserów, które wzbudzają ciekawość fanów technologii. Ostatnio CEO firmy, Carl Pei, podzielił się zdjęciami prezentującymi zmiany w interfejsie użytkownika Nothing OS, które przyciągnęły uwagę społeczności technologicznej. Tym razem jednak uwagę zwrócił tajemniczy nowy przycisk na boku urządzenia, który może sugerować, że mamy do czynienia z zapowiedzią nowego modelu – Nothing Phone (3).

Nowy przycisk na boku urządzenia

Na zdjęciach udostępnionych przez Carla Pei można zauważyć nowy przycisk umieszczony na prawym boku telefonu, tuż poniżej przycisku zasilania. W poprzednich modelach Nothing Phone (1) i Phone (2) znajdowały się tylko trzy przyciski: dwa do regulacji głośności po lewej stronie i przycisk zasilania po prawej. Dodanie nowego elementu budzi spekulacje na temat jego funkcji.

Możliwe zastosowania

Podobnie jak w nadchodzących modelach iPhone 16, nowy przycisk w Nothing Phone (3) może pełnić wiele różnych funkcji. Może służyć jako dedykowany przycisk do robienia zdjęć lub szybkiego uruchamiania aparatu. W kontekście integracji ChatGPT w Nothing OS, możliwe jest, że przycisk ten będzie służył do szybkiego dostępu do funkcji AI, co może znacząco zwiększyć komfort użytkowania i efektywność urządzenia.

Chociaż szczegółowe informacje na temat Nothing Phone (3) są na razie ograniczone, można przypuszczać, że firma pozostanie wierna swojej estetyce, utrzymując przezroczystą tylną obudowę i interfejs Glyph. Powiem szczerze, na ile taki jeden fizyczny klawisz może być rewolucją? Raczej nie, owszem poprawi działanie i funkcjonalność samego telefonu, ale mimo wszystko to tylko dodatkowe funkcje, które będą łatwiej dostępne, ale mimo wszystko rewolucji w tym zakresie nie widzę.

Oczywiście jak na razie powyższe informacje to tylko plotkami i do finalnego potwierdzenia trzeba poczekać kilka miesięcy, kiedy to oficjalnie Nothing Phone (3) zostanie zaprezentowany. Czekacie na kolejnego flagowca z rodziny Nothing? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com