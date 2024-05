Samsung Galaxy S25 Ultra przyniesie długo wyczekiwane zmiany

Samsung przygotowuje się do kolejnej premiery swojego flagowego smartfona z serii Galaxy S. Tym razem mowa o Galaxy S25 Ultra, który ma przynieść znaczące ulepszenia w obszarze aparatów fotograficznych. Tym razem wygląda na to, że nie będzie to tylko kosmetyka, tylko w końcu koreański producent zdecyduje się na większe zmiany w zestawie aparatów. Jakie?

Ulepszenia aparatów

Galaxy S25 Ultra ma zaoferować istotne ulepszenia w dwóch z czterech tylnych kamer. Przede wszystkim, teleobiektyw 10 Mpx z 3x zoomem optycznym zostanie zastąpiony przez 50 Mpx sensor, co znacząco zwiększy jakość zdjęć przy zachowaniu tych samych możliwości zoomu. Dodatkowo, obiektyw ultraszerokokątny zostanie również zaktualizowany z 12 Mpx do 50 Mpx. Główna kamera oraz teleobiektyw peryskopowy z 5x zoomem optycznym pozostaną bez zmian, oferując odpowiednio 200 Mpx i 50 Mpx.

Takie zmiany sprawią, że konfiguracja aparatów Galaxy S25 Ultra będzie wyglądać następująco:

– Główna kamera: 200 Mpx

– Teleobiektyw (3x zoom): 50 Mpx

– Teleobiektyw peryskopowy (5x zoom): 50 Mpx

– Ultraszerokokątny: 50 Mpx

Taki zestaw powinien znacząco poprawić jakość zdjęć i filmów, zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych. Dla porównania obecny model S24 Ultra posiada konfigurację 200 + 10 + 50 + 12 Mpx, co już czyni go jednym z najlepszych smartfonów fotograficznych na rynku. Choć konkurencja od dłuższego czasu zaczęła również mocno rozwijać teleobiektywy i szerokokątne rozwiązania, przez co powyższe zmiany to raczej dogonienie konkurencji niż wytyczenie zupełnie nowych trendów, ale na poprawienie jakości zdjęć wpłynie na pewno pozytywnie.

Inne oczekiwane ulepszenia

Poza aparatami Galaxy S25 Ultra prawdopodobnie nie zmieni wielkości ekranu (6,8 cala) ani pojemności baterii (5000 mAh). Możemy jednak spodziewać się ulepszeń w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz zwiększonej mocy obliczeniowej dzięki nowemu procesorowi. Samsung pracuje nad zaawansowanymi funkcjami AI, które mogą wpłynąć na lepszą jakość zdjęć, wydajność systemu oraz funkcje użytkowe.

A co Wy sądzicie o nadchodzących zmianach w Galaxy S25 Ultra? Czy większa liczba megapikseli przekona Was do zakupu tego modelu? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.

Źródło: phonearena.com