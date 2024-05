POCO wkracza w rynek tabletów

Xiaomi zaprezentowało najnowszy tablet pod marką POCO – POCO Pad. Tablet ten, będący rebrandingiem Redmi Pad Pro, oferuje całkiem ciekawą specyfikację zakładając przy tym rozsądną cenę.

POCO Pad to pierwszy tablet tej marki, wprowadzony na rynek 23 maja 2024 roku. Debiut tego urządzenia miał miejsce w Dubaju, podczas tego samego wydarzenia, na którym zaprezentowano smartfony POCO F6 i F6 Pro. POCO Pad wyposażony jest w duży, 12.1-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, co daje gęstość pikseli wynoszącą 249 ppi. Ekran obsługuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz, co zapewnia płynne przewijanie i animacje. Wyświetlacz oferuje także wsparcie dla technologii Dolby Vision, a jego maksymalna jasność wynosi 600 nitów. Całość chroniona jest szkłem Corning Gorilla Glass 3, co zapewnia dodatkową odporność na zarysowania i uszkodzenia.

Sercem POCO Pad jest procesor Snapdragon 7s Gen 2 z ośmiordzeniowym CPU o maksymalnej częstotliwości taktowania 2.4 GHz oraz GPU Adreno 710. Tablet dostępny jest w konfiguracji GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty microSD nawet do 1,5 TB. Na korzyść nowego tabletu POCO Pad zdecydowanie działa bateria o pojemności 10,000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 33W.

POCO Pad posiada aparaty 8 MP zarówno z przodu, jak i z tyłu, co jest wystarczające do codziennego użytkowania, w tym wideorozmów i robienia zdjęć. Tablet wyposażony jest także w system czterech głośników z obsługą Dolby Atmos oraz dwa mikrofony, co zapewnia wysoką jakość dźwięku i nagrywania audio. Tablet działa na systemie Android 14 z interfejsem HyperOS, co zapewnia nowoczesne i responsywne środowisko pracy. W zakresie łączności POCO Pad obsługuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz posiada gniazdo słuchawkowe 3.5 mm. Brakuje jednak wsparcia dla łączności komórkowej, co oznacza, że tablet jest przeznaczony do działania tylko z Wi-Fi.

Jak na razie nie wiemy, kiedy oficjalnie tablety zadebiutują w Polsce. Zagraniczne ceny, czyli 299 dolarów za wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej to naprawdę dobra cena.

POCO Pad to interesująca propozycja dla osób poszukujących wydajnego tabletu w przystępnej cenie. Duży wyświetlacz, mocny procesor, pojemna bateria czynią go atrakcyjnym wyborem zarówno do pracy, jak i rozrywki. Czy POCO Pad spełni oczekiwania użytkowników? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com