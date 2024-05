POCO F6 i F6 Pro to prawdziwe bestie w świetnej cenie

Xiaomi właśnie zaprezentowało swoje najnowsze smartfony z submarki POCO. Mowa oczywiście o flagowych rozwiązaniach, czyli POCO F6 i POCO F6 Pro, które już na starcie wzbudziły spore zainteresowanie. Oficjalna premiera odbyła się 23 maja 2024 roku, a obie wersje przynoszą wiele nowości i ulepszeń w porównaniu do poprzednich modeli.

POCO F6 oraz POCO F6 Pro są odpowiedzią Xiaomi na rosnące zapotrzebowanie na wydajne, a zarazem przystępne cenowo smartfony. Nowe modele różnią się przede wszystkim zastosowanymi chipsetami – POCO F6 napędzany jest przez Snapdragon 8s Gen 3, podczas gdy wersja Pro korzysta z nieco starszego, ale flagowego i bardzo mocnego Snapdragon 8 Gen 2. Te różnice wpływają nie tylko na wydajność, ale również na cenę.

POCO F6

Zacznijmy od podstawowej wersji. POCO F6 wyposażony jest w nowoczesny procesor Snapdragon 8s Gen 3, co czyni go jednym z pierwszych urządzeń z tym chipem na rynku. Ten 4-nanometrowy układ zapewnia wysoki poziom wydajności dzięki rdzeniowi Cortex-X4, czterem rdzeniom wydajnościowym Cortex-A715 i trzem rdzeniom efektywnościowym Cortex-A510. Smartfon posiada także 6.67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, co zapewnia doskonałą jakość obrazu. Nie mogło zabraknąć również 120 Hz odświeżania ekranu czy wsparcia dla Dolby Vision. Ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus i mamy również wyższy poziom wodoszczelności w porównaniu do poprzednika. POCO F6 oferuje bowiem IP64.

Zestaw aparatów w POCO F6 to m.in. 50 Mpx główny sensor Sony IMX882, 8 Mpx aparat ultraszerokokątny oraz 20 Mpx kamera do selfie. Urządzenie oferuje również wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 90W, co pozwala na naładowanie baterii o pojemności 5000 mAh w około 35 minut. Zobaczymy jak ten element wypadnie w testach.

POCO F6 Pro

Wersja Pro bazuje na procesorze Snapdragon 8 Gen 2, co również gwarantuje bardzo dobrą wydajność. POCO F6 Pro posiada taki sam wyświetlacz jak wersja standardowa – 6.67-calowy AMOLED o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz. W kwestii aparatów, wersja Pro również oferuje 50 Mpx główny sensor, jednak zauważalnie jaśniejszy bo f/1.6, ale dodatkowo wspiera rejestrowanie wideo w rozdzielczości 8K przy 24 klatkach na sekundę.

Smartfon wyróżnia się także zaawansowanymi możliwościami ładowania – 120W, co pozwala na naładowanie baterii do pełna w niespełna 20 minut. POCO F6 Pro jest dostępny w kilku wersjach pamięciowych, sięgających aż do 1 TB pamięci wewnętrznej oraz 16 GB RAM.

Ceny i dostępność

Ceny obu modeli zostały ustalone na konkurencyjnym poziomie. POCO F6 ma kosztować w Polsce 2099 zł w promocji na start za wersje 12 GB RAMu oraz 512 GB pamięci wewnętrznej, natomiast wersja Pro będzie dostępna za 2499 zł w przypadku 12 GB RAM i 512 GB ROM, najmocniejszy wariant to już wydatek 2899 zł. Ale mam już 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB ROM. Powiem szczerze, że cenowo wyglądają oba modele nadzwyczaj dobrze, oczywiście dużo będzie też zależało od tego, jak jeden i drugi model będą sprawdzały się w testach, ale myślę, że te ceny mogą być naprawdę konkurencyjne.

Co sądzicie o nowych smartfonach POCO? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.