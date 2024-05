Samsung Galaxy Ring – Koreańczycy sami sobie wbijają gwóźdź do trumny?

Samsung Galaxy Ring, nowy produkt koreańskiego giganta technologicznego, wywołuje wiele emocji i spekulacji w branży technologicznej. Ta innowacyjna inteligentna obrączka ma na celu zaoferowanie użytkownikom kompleksowego monitorowania zdrowia i kondycji w bardziej kompaktowej formie niż tradycyjne smartwatche. Ostatnie przecieki rzuciły trochę światła na oczekiwaną cenę oraz model subskrypcji tego wyczekiwanego urządzenia.

Cena i model subskrypcji

No właśnie szczególnie ten drugi element, czyli subskrypcja rozbudza najwięcej emocji. Bo jeśli chodzi o podstawową kwotę jaką przyjdzie nam zapłacić za Galaxy Ring jest jak najbardziej do przełknięcia. Według najnowszych raportów, Galaxy Ring ma kosztować od 300 do 350 dolarów. Ta cena plasuje ją konkurencyjnie w stosunku do lidera rynku, Oura Ring, który również znajduje się w podobnym przedziale cenowym.

Oprócz kosztu zakupu Galaxy Ring ma wymagać miesięcznej subskrypcji, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji. Taki model subskrypcji nie jest rzadkością wśród zaawansowanych urządzeń wearable, w tym Oura Ring, która pobiera 5,99 dolarów miesięcznie za swoje usługi premium. Subskrypcja Galaxy Ring ma odblokować zaawansowane metryki zdrowotne i prawdopodobnie zintegrować się z istniejącym ekosystemem aplikacji zdrowotnych i fitness Samsunga. Jednak do tej pory w przypadku swoich inteligentnych opasek Samsung nie pobierał opłat subskrypcyjnych. W przypadku Galaxy Ringa ma się to zmienić.

Oczekiwane funkcje i możliwości

Chociaż oficjalne specyfikacje nie zostały jeszcze ujawnione, kilka patentów i przecieków daje wgląd w to, co może oferować Galaxy Ring. Urządzenie ma prawdopodobnie zawierać czujniki do monitorowania tętna, wzorców snu, poziomu stresu i nasycenia krwi tlenem. Istnieją również wskazówki dotyczące czujników ruchu do monitorowania aktywności fizycznej oraz możliwej interakcji dotykowej. Skupienie Samsunga na zdrowiu i wellness jest widoczne w jego ostatnich premierach produktów, a Galaxy Ring ma kontynuować ten trend. Inteligentna obrączka może być dobrym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą korzystać z zalet monitorowania zdrowia, nie nosząc przy tym dużego smartwatcha. Kompaktowy design może również przyciągnąć tych, którzy preferują noszenie tradycyjnego zegarka, ale chcą dyskretnie monitorować swoje zdrowie.

Wprowadzenie Galaxy Ring ma wstrząsnąć rynkiem inteligentnych obrączek, który był dotychczas zdominowany przez Oura Ring. Istniejący gracze prawdopodobnie odczują presję, gdy Samsung wykorzysta swoją silną markę i rozległą sieć dystrybucji, aby zdobyć udział w rynku. Raporty sugerują, że konkurenci już teraz opracowują strategie, aby przeciwdziałać wejściu Samsunga na ten rynek.

Termin wprowadzenia na rynek

Samsung nie potwierdził jeszcze dokładnej daty premiery Galaxy Ring, ale oczekuje się, że zadebiutuje ona jeszcze w tym roku, prawdopodobnie podczas kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked. Zgodnie ze strategią Samsunga, nowe produkty są prezentowane stopniowo przez cały rok. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Galaxy Ring może być dostępna dla konsumentów do końca 2024 roku.