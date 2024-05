Nowa duża aktualizacja HarmonyOS Next już we wrześniu

Huawei ogłosił datę premiery najnowszej wersji swojego systemu operacyjnego HarmonyOS. HarmonyOS Next, jak poinformowano, zostanie zaprezentowany we wrześniu 2024 roku. To znaczące wydarzenie dla firmy, która intensywnie pracuje nad rozwojem własnego ekosystemu oprogramowania, niezależnego od innych gigantów technologicznych.

Nowe funkcje i ulepszenia

HarmonyOS Next ma przynieść szereg ulepszeń i nowych funkcji, które mają na celu poprawę wydajności, bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania. Oczekuje się, że najnowsza wersja systemu będzie jeszcze bardziej zintegrowana z ekosystemem urządzeń Huawei, umożliwiając płynniejsze i bardziej efektywne działanie na różnych platformach, od smartfonów, przez tablety, po inteligentne urządzenia domowe. Na papierze zapowiedzi chińskiego producenta wyglądają naprawdę ciekawie, jednak w praktyce system ten stworzony na bazie systemu sygnowanego zielonym robocikiem nie jest żadną większą rewolucją, a stwarza nieco problemów dla samych użytkowników.

Integracja z AI

Jednym z największych nowości w HarmonyOS Next ma być zaawansowana integracja z technologią sztucznej inteligencji (AI). AI ma wspierać użytkowników w codziennych zadaniach, oferując inteligentne sugestie, automatyzację procesów oraz bardziej intuicyjną interakcję z urządzeniami. Ulepszona AI ma również przyczynić się do lepszego zarządzania energią, co jest istotne dla wydłużenia żywotności baterii w urządzeniach mobilnych. Sztuczna inteligencja zostanie zaimplementowana praktycznie w każdym możliwym miejscu, więc nie dziwi mnie dodanie takiego rozwiązania również w systemie Huawei. Jak to jednak będzie wyglądało w praktyce przekonamy się dopiero gdy stabilna wersja HarmonyOS Next trafi na urządzenia Chińczyków.

Rozwój ekosystemu

HarmonyOS Next to także kolejny krok w rozwoju ekosystemu Huawei. Firma kontynuuje swoją strategię tworzenia jednolitego środowiska, w którym różne urządzenia mogą współpracować bezproblemowo. Nowa wersja systemu operacyjnego ma na celu jeszcze głębszą integrację z produktami takimi jak smartwatche, telewizory, a nawet samochody, co ma na celu stworzenie spójnego doświadczenia użytkownika. Zamysł, który tak na dobrą sprawę przyświeca każdemu twórcy oprogramowania w formie systemu Androida też możemy znaleźć w wielu odsłonach począwszy od standardowej odsłony na smartfonach przez Google TV, skończywszy na Wear OS czy Android Auto. Podobne rozwiązania chce wdrażać Huawei jak to w całości będzie działać przekonamy się za jakiś czas, gdy więcej różnych urządzeń trafi na sklepowe półki.

Premiera HarmonyOS Next zaplanowana na wrzesień 2024 roku jest kolejnym ważnym krokiem Huawei w kierunku budowy niezależnego i zaawansowanego ekosystemu technologicznego. Z ulepszonymi funkcjami, głębszą integracją z AI oraz rozwiniętym ekosystemem, HarmonyOS Next może być ciekawym rozwiązaniem, ale czy przełomowym? Czas pokaże.

Czy HarmonyOS Next spełni Wasze oczekiwania? Jakie funkcje chcielibyście zobaczyć w nowym systemie operacyjnym od Huawei? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach!