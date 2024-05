Grand Theft Auto sprzedało się w ponad 200 milionach egzemplarzy

Grand Theft Auto V osiągnęło imponujący kamień milowy, sprzedając się w ponad 200 milionów kopii na całym świecie. To osiągnięcie jest szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę, że gra została wydana we wrześniu 2013 roku na PlayStation 3 i Xbox 360, a później portowana na PS4, Xbox One, PC, a ostatnio także na PS5 i Xbox Series X/S w 2022 roku. Popularność GTA V nie maleje, co podkreślają najnowsze wyniki sprzedaży opublikowane przez Take-Two Interactive.

GTA V zawdzięcza swoją nieustającą popularność głównie trybowi online, GTA Online.Dzięki regularnym aktualizacjom i nowej zawartości, GTA Online pozostaje atrakcyjne dla graczy na całym świecie, co przekłada się na ciągły wzrost sprzedaży gry. W sumie seria Grand Theft Auto sprzedała ponad 420 milionów egzemplarzy, a GTA V stanowi prawie połowę tej liczby.

Choć GTA V jest bezsprzecznie największym sukcesem Rockstar Games, inne tytuły studia również radzą sobie znakomicie. Red Dead Redemption 2, wydane w 2018 roku, sprzedało się w ponad 61 milionach kopii, co czyni je siódmą najlepiej sprzedającą się grą wszech czasów. Pomimo imponujących wyników, RDR2 wciąż pozostaje w cieniu GTA V, które stało się jednym z najbardziej dochodowych i najlepiej sprzedających się tytułów w historii.

Podczas gdy fani z niecierpliwością oczekują na premierę Grand Theft Auto VI, spekulacje i oczekiwania związane z nową grą osiągają szczyt. Owszem twórcy już nieco rąbka tajemnicy odkryli, bowiem Rockstar oficjalnie zapowiedziało GTA VI, a pierwszy zwiastun gry został opublikowany w grudniu 2023 roku. Chociaż dokładna data premiery nie została jeszcze potwierdzona, mówi się, że gra może pojawić się na rynku w 2025 roku. GTA VI ma przed sobą trudne zadanie dorównania sukcesowi swojego poprzednika, ale jeśli Rockstar Games utrzyma swoją reputację, można spodziewać się kolejnego hitu.

Sprzedaż ponad 200 milionów kopii GTA V to dowód na niezwykłą popularność i trwałość tej gry na rynku. Dzięki ciągłym aktualizacjom i rozbudowie GTA Online, Rockstar Games udało się utrzymać zainteresowanie graczy przez ponad dekadę. Teraz oczy całego świata gier skierowane są na nadchodzące GTA VI, które ma potencjał, aby powtórzyć lub nawet przewyższyć sukces swojego poprzednika.