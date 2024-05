Nowe iPhone’y tradycyjnie we wrześniu?

Apple, zgodnie z wieloletnią tradycją, przygotowuje się do wrześniowej premiery swojej nowej serii smartfonów – iPhone’ów oznaczonych numerem 16. Według najnowszych informacji firma z Cupertino nie zmieniła swojego harmonogramu i nowe modele mają trafić na rynek jesienią tego roku.

Nowości w serii iPhone 16

Podczas gdy szczegóły techniczne nowej serii są jeszcze w dużej mierze owiane tajemnicą, analitycy i leaksterzy wskazują na kilka znaczących zmian i ulepszeń, które mogą się pojawić. Nowy iPhone 16 otrzyma odświeżoną wersję procesora, prawdopodobnie A18 Bionic, co zapewni jeszcze większą wydajność i efektywność energetyczną.

Kolejną potencjalną nowością może być ulepszony system aparatów. Według przecieków Apple planuje wprowadzenie nowego systemu peryskopowego w modelach Pro, co pozwoli na znaczne zwiększenie możliwości zoomu optycznego. Dodatkowo, możemy spodziewać się poprawionej stabilizacji obrazu oraz nowych funkcji fotograficznych wspieranych przez sztuczną inteligencję. Czy będą to faktycznie duże nowości? Czas pokaże, ale liczę, że w tym kontekście zmieni się sporo na plus.

Design i wyświetlacz

Estetyczne zmiany w iPhone 16 również są przedmiotem spekulacji. Możliwe, że nowe modele będą nieco smuklejsze, z cieńszymi ramkami wokół wyświetlacza. Co więcej, plotki sugerują, że Apple pracuje nad wprowadzeniem wyświetlacza ProMotion o częstotliwości odświeżania 120 Hz do wszystkich modeli, a nie tylko do wersji Pro. Jeśli chodzi o materiały, możliwe, że Apple zdecyduje się na zastosowanie nowego stopu tytanu w ramkach, co zwiększy trwałość urządzenia bez znaczącego zwiększenia jego wagi.

Nowe funkcje

Premiera nowego iPhone’a zwykle zbiega się z wprowadzeniem nowej wersji systemu operacyjnego iOS. W tym roku będzie to iOS 18. Użytkownicy mogą spodziewać się licznych nowości, w tym ulepszeń w zakresie prywatności, nowego interfejsu użytkownika oraz zaawansowanych funkcji z zakresu zdrowia i fitnessu.

Wrześniowa premiera iPhone 16 to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w świecie technologii. Apple, jak co roku, stara się zaskoczyć swoich klientów innowacjami i udoskonaleniami, które wyznaczają nowe standardy na rynku smartfonów. Czy nowe modele sprostają oczekiwaniom użytkowników? Przekonamy się już za kilka miesięcy. Mimo różnego odbioru telefonów z logiem nadgryzionego jabłuszka, te praktycznie zawsze sprzedają się świetnie.

Źródło: gsmarena.com