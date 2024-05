Nowe Galaxy Watch 7 z kolejnymi ciekawymi usprawnieniami

Samsung przygotowuje się do premiery nowych modeli smartwatchy z serii Galaxy Watch, a najnowsze informacje pochodzące z certyfikacji FCC ujawniają interesujące szczegóły dotyczące nadchodzących urządzeń. Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch FE zyskają nowe funkcje, dzięki którym nowe premiery smart zegarków od koreańskiego producenta mogą być naprawdę ciekawymi propozycjami, a przy tym powiewem świeżości już w nieco skostniałej linii urządzeń.

Samsung Galaxy Watch 7

Największą nowością w Galaxy Watch 7 według najnowszych doniesień jest wsparcie dla ładowania o mocy 15 W. Nie jest to może imponujący przeskok. Jednak stanowi zauważalne ulepszenie w porównaniu do poprzednich modeli, gdzie maksymalnie można było ładować zegarek z mocą 10 W. W porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań ta liczba nie robi wrażenia, ale mimo wszystko jest to krok w dobrą stronę. Dzięki takiej zmianie możliwe, że zegarek naładujemy mniej niż w półtorej godziny.

Samsung Galaxy Watch FE

Galaxy Watch FE, będący bardziej budżetową wersją, zaoferuje ładowanie o mocy 5 W. Choć jest to mniej imponujący parametr w porównaniu z Galaxy Watch 7, to nadal zapewnia odpowiednią funkcjonalność dla użytkowników. Przeciekowe informacje sugerują, że możliwe Galaxy Watch FE będzie jedynie zmianą nazwy dla Galaxy Watch 4 i będzie on zauważalnie tańszy od swoich konkurencyjnych flagowych modelu.

Galaxy Watch 7 z ładowaniem o mocy 15 W oraz Galaxy Watch FE z ładowaniem 5 W przedstawiają dwa różne podejścia Samsunga do rynku smartwatchy. Pierwszy model celuje w użytkowników oczekujących najwyższej wydajności i najnowszych technologii, podczas gdy drugi model stawia na dostępność i funkcjonalność w niższej cenie.

Czy nowa seria smartwatchy od Samsunga spełni Wasze oczekiwania? Jakie funkcje są dla Was najważniejsze w smartwatchu? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.