HMD Global chce reaktywować kultową linię smartfonów

HMD Global, właściciel marki Nokia, pracuje nad nową wersją kultowego telefonu Nokia Lumia. Według doniesień nowy model będzie wyposażony w najnowsze technologie, zachowując jednocześnie klasyczny design „Fabula”, który przyciągnął wielu fanów do oryginalnej Lumii. Dla młodszych technologicznych geeków – Nokia Lumia to smartfony, które działały jeszcze pod kontrolą systemu Windows Phone. To, co było najbardziej charakterystyczne dla tych smartfonów to ciekawy design, który charakteryzował się prostą bryłą i mocnymi, intensywnymi kolorami obudów. Wygląda na to, że HDM Global chce powrócić do korzeni serii i wskrzesić ją na nowo. Ciekawe z jakim skutkiem.

Jak na razie mamy jedynie szczątkowe informacje na temat nowego telefonu z tej linii i trzeba je brać z dużym przymrużeniem oka. Nowa Nokia Lumia ma być napędzana przez procesor Snapdragon 7s Gen 2. Urządzenie zostanie wyposażone w ekran FHD+ AMOLED o częstotliwości odświeżania 120Hz. Telefon będzie wyposażony w baterię o pojemności 4900 mAh, z obsługą szybkiego ładowania 33W.

https://x.com/stufflistings/status/1792400418158321828

Nokia Lumia zaoferuje system kamer, z głównym aparatem 108 Mpx i dodatkowym 2 Mpx do głębi obrazu. Na przednim panelu znajdzie się kamera 32 Mpx do selfie i wideorozmów. Aparat będzie wspierać technologię PureView, co ma zapewnić wyjątkową jakość zdjęć, oraz OZO Audio, które poprawi jakość dźwięku w nagraniach wideo. Nowy model będzie działać na systemie Android 14, oferując najnowsze funkcje i poprawki bezpieczeństwa. Dodatkowo urządzenie będzie wyposażone w Bluetooth 5.2, NFC oraz podwójne głośniki stereo. Klasyczny design „Fabula” powraca, co z pewnością ucieszy wielu fanów marki.

Nowa Nokia Lumia od HMD Global zapowiada się na interesujące połączenie klasycznego designu i nowoczesnych technologii. Czy jednak sentyment wśród technologicznych geeków jest na tyle duży by zakupić taki telefon? Zobaczymy jak sprawy będą wyglądały, gdy już oficjalnie najnowsze urządzenie Nokii zostanie zaprezentowane. Osobiście czekam z niecierpliwością, bo może pod względem działania nie były to idealne urządzenia tak design miały ciekawy i niewielu producentów do tej pory się do niego zbliżyło.

Źródło: x.com