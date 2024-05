Nowe iPady Pro z ekranami OLED mają duże problemy

Apple zaprezentowało nowe modele iPad Pro w maju 2024 roku, oferując najcieńsze tablety w historii marki oraz nowe wyświetlacze OLED, zwane „tandem OLED”. Technologia ta miała zwiększyć jasność ekranu, osiągając do 1000 nitów dla treści SDR i 1600 nitów dla treści HDR. Ekrany te są zdolne do adaptacyjnego odświeżania z częstotliwością od 10Hz do 120Hz, co teoretycznie powinno zapewniać płynne wyświetlanie zarówno w dynamicznych, jak i statycznych scenach. Wszystko to na papierze wygląda naprawdę świetnie, ale w praktyce okazało się, że OLED-y mają spory problem.

Jednakże wielu użytkowników zauważyło, że ekrany OLED w nowych iPadach Pro wyświetlają obraz o ziarnistej jakości. Problem ten jest szczególnie widoczny w warunkach słabego oświetlenia lub na ciemnych tłach. Dotyczy to obu modeli: 11-calowego, który pracuje z rozdzielczością 2420 × 1668 pikseli oraz 13-calowego z rozdzielczością 2752 x 2064 pikseli. Użytkownicy zgłaszają, że ziarno na ekranie jest zauważalne podczas oglądania ciemnych filmów, przeglądania zdjęć w niskim oświetleniu czy korzystania z aplikacji z ciemnym tłem. Problemy te stają się mniej widoczne przy jasnym oświetleniu lub jasnych tłach, ale nadal pozostają zauważalne dla niektórych użytkowników.

Apple nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, jednakże użytkownicy mają nadzieję, że problem ten zostanie rozwiązany w nadchodzących aktualizacjach oprogramowania lub poprzez programy wymiany urządzeń. Z dosyć podobnymi problemami w ostatnim czasie zmagali się użytkownicy flagowego Samsunga Galaxy S24 Ultra, wówczas Koreańczycy wydali jedynie łatkę rzekomo naprawiającą problem. Warto dodać, że nowa technologia wyświetlania OLED w iPadach Pro miała na celu zwiększenie wydajności energetycznej oraz poprawę jakości obrazu, szczególnie w warunkach jasnego oświetlenia.

Mieliście okazję zakupić najnowsze iPady Pro? Czy zauważyliście problemy z jakością wyświetlania na swoich nowych iPadach Pro? Jak oceniacie ogólną jakość ekranu? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej.