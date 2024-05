HAMA prezentuje nowe słuchawki TWS

Niemiecka marka Hama wprowadza na rynek nowe słuchawki douszne – Passion Clear II z aktywną redukcją szumów (ANC). Jakie nowości w tym wypadku zaimplementował producent? Słuchawki Hama Passion Clear II to model bezprzewodowy, korzystający z technologii Bluetooth 5.3. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się większym zasięgiem oraz lepszą stabilnością połączenia. Konstrukcja jest lekka (50 g) i ergonomiczna, co zapewnia wygodne dopasowanie do małżowin usznych oraz efektywne pasywne tłumienie hałasu.

Najważniejszym elementem słuchawek jest funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC), dostępna w trzech trybach: indoor, outdoor oraz commute. Tryby te specjalizują się odpowiednio w tłumieniu głosów i hałasów tła, hałasu drogowego oraz dźwięków silnika w transporcie publicznym. Użytkownicy mogą cieszyć się czystym dźwiękiem niezależnie od otoczenia.

Co więcej, słuchawki wyposażono w system Environmental Noise Cancellation (ENC), który poprawia jakość rozmów telefonicznych. Jeden mikrofon filtruje szumy tła, a drugi koncentruje się na głosie użytkownika, co gwarantuje wyraźną komunikację.

Hama Passion Clear II zapewniają do 20 godzin pracy na jednym ładowaniu baterii, a przy włączonym ANC czas ten wynosi 16 godzin. Samodzielne słuchawki mogą działać przez 5 godzin (4 godziny z ANC). Etui ładujące z portem USB-C umożliwia trzykrotne pełne naładowanie słuchawek, co przekłada się na dodatkowe 15 godzin pracy. Funkcja Fast Charge pozwala naładować baterie do 85% w 30 minut, a pełne ładowanie trwa dwie godziny.

Słuchawki oferują dotykowe sterowanie, które umożliwia odtwarzanie muzyki, pauzowanie, odbieranie oraz odrzucanie połączeń bez konieczności wyjmowania telefonu. Obsługują także komendy głosowe Siri i Google Assistant, co pozwala na regulację głośności i inne funkcje za pomocą poleceń głosowych.

Aplikacja Hama Smart Home umożliwia zarządzanie trybami ANC, sprawdzanie poziomu naładowania baterii, wybieranie spośród dziewięciu korektorów dźwięku, zmianę poleceń dotykowych oraz korzystanie z funkcji Znajdź, jeśli nie można znaleźć słuchawek.

Słuchawki dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. W zestawie znajdują się silikonowe gumki w trzech rozmiarach oraz kabel USB-C. Producent ustalił sugerowaną cenę na poziomie 249 zł.

