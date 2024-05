Nowe smartwatche Samsunga ze sporą zmianą

Samsung w przypadku swoich flagowych urządzeń wearables niezbyt dużo eksperymentował odnośnie do wyglądu czy bebeszków kolejnych generacji. Od pewnego już czasu zmiany są kosmetyczne i mając aktualnie w swoim posiadaniu Galaxy Watch 4 Classic nie miałem pewności czy warto przesiąść się na kolejne generacje. W przypadku tegorocznych modeli sytuacja może być zupełnie inna, o czym za chwilę.

Największą nowością w przypadku linii Galaxy Watch 7 będzie najpewniej nowy układ mobilny, który po raz pierwszy zaimplementuje w swoich zegarkach koreański producent. Mowa w tym wypadku o porzuceniu już nieco wysłużonego układu W930, bo zmian w porównaniu do W920 nie było zbyt dużo i ograniczały się jedynie do podstawowej kosmetyki. W przypadku W1000 sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Największa i najważniejszą nowością jest nowy proces technologiczny. Koreańczycy w tym wypadku zeszli do poziomu trzech nanometrów versus pięć nanometrów w poprzedniej generacji układu. Co to oznacza dla nas? Wydajniejszy układ mobilny, przy takiej samej wielkości urządzenia można dzięki temu upchnąć w niego jeszcze więcej. Co ważne takie układy po przejściu na kolejny proces technologiczny są mnie energożerne, więc możliwe, że nowe zegarki od Samsunga wytrzymają dużej niż jeden dzień działania, co może mieć spore znaczenie przy wyborze nowego zegarka. Tym bardziej że w połączeniu z lepszą i bardziej pojemną baterią możemy mieć zauważalną różnicę w długości działania na jednym ładowaniu.

W ogóle w tym roku najpewniej poznamy więcej modeli Galaxy Watch niż zazwyczaj. Mówi się w tym wypadku o Galaxy Watch „zwykłym”, Galaxy Watch Pro oraz Galaxy Watch FE. Też przez krótki czas była mowa o wariancie z kwadratową kopertą. Jak cała linia Galaxy Watch 7 będzie wyglądać najpewniej przekonamy się jeszcze w lipcu na kolejnym evencie z serii Unpacked. Jak Wam się podobają propozycje koreańskiego producenta na nadchodzący rok w kategorii wearables.

Źródło: gsmarena.com