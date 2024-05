Sprawdź czy Twój smarfon realme otrzyma Androida 15

Urządzenia sygnowane logiem nadgryzionego robocika to sprzęt z niemal w 100% oprogramowaniem open source, ma to swoje plusy, ale także minusy. Jednym z największych jest problem związany z fragmentacją Androida, czyli aktualnie na rynku możemy znaleźć i kupić urządzenia z różnymi wersjami Androida na pokładzie. Myślę, że bez problemu znajdą się i takie sprzed kilku lat, bez żadnej nowej aktualizacji. Dlatego myślę, że przy wyborze nowego telefonu warto również sprawdzać politykę wsparcia technicznego i aktualizacji danego producenta. Bowiem pozostanie na starszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem może być na dłuższą metę dla nas niekorzystne. realme to marka, która na polskich sklepowych półkach jest dostępna relatywnie niezbyt długo, ale wiemy, że aktualizuje swoje telefony. Czy tak samo często, jak konkurencja? Raczej nie, ale myślę, że w przeciągu najbliższych miesięcy może się to dla nas użytkowników jeszcze zmienić na plus.

Jednak to, co dzisiaj najważniejsze to fakt, że realme jeszcze przed oficjalną premierą Androida 15 nieco zdradza informacji na temat tego, jakie urządzenia otrzymają najnowszą wersję zielonego robocika.

Realme – smartfony, które dostaną Androida 15 i Realme UI 6.0:

Realme GT 5

Realme GT 5 240W

Realme GT 5 Pro

Realme GT 3

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master Edition

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 6 SE

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5 SE

Realme GT Neo 5 240W

Realme 12

Realme 12+

Realme 12x

Realme 12 Lite

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 11 4G

Realme 11 5G

Realme 11x 5G

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme P1

Realme P1 Pro

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60x

Realme Narzo 60 Pro

Realme C67 4G

Realme C65 4G

Realme C65 5G

Jak sami widzicie lista jest już całkiem długa, a jeszcze najpewniej zostanie rozbudowana, bo jak zwykle w takich przypadkach zmiany dokonywane są nie bieżąco przez producenta. Nowy Android 15 ma wprowadzać całkiem sporo ciekawych rozwiązań, choć trzeba pamiętać, że najpewniej część z nich zostanie „ukryta” pod autorską nakładką chińskiego producenta, czyli realme UI, aktualnie w wersji 6.0. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy Wasz telefon łapie się na najnowszą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem.

Źródło: gsmarena.com