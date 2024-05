Disney+ i Max połączą siły w jednym abonamencie?

Rynek streamingowy jest w ostatnim czasie coraz bardziej oblegany przez kolejne wytwórnie filmowe i samych twórców. Czego owocem jest dużo nowych rozwiązań, co wymusza na samych użytkownikach jeden zasadniczy problem – chcąc obejrzeć wszystkie ulubione filmy czy seriale trzeba wykupić dostęp do co najmniej kilku platform. Koszt taki co miesiąc jest naprawdę spory i nie jest to po prostu ekonomiczne. Nie liczyłem na to, że wielcy gigancie rynku streamingu dogadają się i będą chcieli przygotować abonament, który połączy kilka usług. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że dwaj giganci, czyli Disney i Warner Bros połączą siły.

Zaskoczenie jest to spore, bo wydawałoby się, że platformy streamingowe grają na tym rynku każdy po swojemu, jednak tutaj zaczynają się ciekawe rozwiązania tworzyć. Na wstępie nieco ostudzę emocje, bowiem jak na razie ta połączona usługa abonamentowa dotyczyć będzie tylko i wyłącznie rynku amerykańskiego. Czy finalnie będzie dostępna poza Stanami Zjednoczonymi tego niestety nie wiemy. Jak na razie nie wiemy kiedy oficjalnie zadebiutuje taka usługa, ani w jakiej cenie, ale z całą pewnością taka konsolidacja dla nas użytkowników może być tylko na plus.

Z całą pewnością będziemy wyczekiwać kolejnych informacji na temat tej połączonej usługi abonamentowej, liczę, że takie połączenie dwóch platform może pojawić się i u nas w Polsce. Jak na razie czekamy na 11 czerwca kiedy to oficjalnie zadebiutuje po rebrandingu HBO Max i będzie dostępny tylko pod nazwą Max.

Czy takie połączenie abonamentów to dobry pomysł ze strony włodarzy obu platform? Bylibyście zainteresowani wykupem abonamentu na taką platformę? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: filmweb.pl