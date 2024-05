Telefony Google’a oficjalnie dostępne w Polsce

Urządzenia sygnowane logiem amerykańskiego giganta z Mountain View są dostępne od dłuższego czasu w Polsce, jednak do tej pory nie mieliśmy ich oficjalnie na sklepowych półkach, lecz same sklepy próbowały ściągać z różnych europejskich rynków urządzenia i sprzedawać u nas. Miało to sporo minusów, chociażby związanych ze wsparciem technicznym czy brakiem szerszego dostępu do tych urządzeń. Jednak sytuacja po kilku dobrych latach mocno się zmieniła i w końcu urządzenia z logiem Google’a będą dostępne oficjalnie w Polsce.

Aktualnie w oficjalnym sklepie Google Store już w języku polskim można zamówić trzy smartfony i słuchawki. Mowa w tym momencie dokładniej o Pixel 8a, Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro, a w przypadku słuchawek są to Pixel Buds A-Series. Nie jest to oczywiście pełna lista urządzeń w ogóle dostępnych w dystrybucji Google’a, liczę, że stopniowo będzie ta oferta poszerzona, chociażby o zegarek inteligentny czy składanego smartfona. Oczywiście jak na razie nie mamy takiej informacji oficjalnie potwierdzonej, ale z całą pewnością jeśli będą pojawiać się jakiekolwiek nowości to również w dniu debiutu pojawią się w oficjalnym sklepie Google Store.

W przypadku cen najświeższych smartfonów amerykańskiego producenta

Cena Pixela 8a wynosi 2449 zł (128 GB) oraz 2749 zł (256 GB).

Cena Pixela 8 wynosi 3599 zł (128 GB) oraz 3899 zł (256 GB).

Cena Pixela 8 Pro wynosi 4999 zł (128 GB), 5299 zł (256 GB) oraz 5899 zł (512 GB).

Najnowsze premiery z linii Pixel zdecydowanie nie należą do najtańszych, ale w polskiej wersji sklepu Google Store użytkownicy mogą skorzystać z promocji na start i przy zakupie telefonu Pixel 8 Pro zyskać 1000 zł do wykorzystania w sklepie Google Store, 700 zł do wykorzystania przy zakupie Pixela 8 oraz 650 zł przy zakupie modelu Pixel 8a. Te dodatkowe zniżki nieco osładzają cenę telefonów. Dajcie znać czy czekaliście na oficjalną polską dystrybucję telefonów Pixel. Czy skusicie się na zakup?

Źródło: informacja prasowa