Nowe szczegóły na temat mocnego średniaka – OnePlus Nord 4

OnePlus to marka, która wyrosła z niszy. Bo tak właściwie pierwsze generacje tych urządzeń były znane przede wszystkim geekom, którzy mogli zakupić urządzenie tylko na zaproszenie. Fani bardzo chcieli dostać urządzenie, bo po pierwsze dawało świetną specyfikację w bardzo przystępnej cenie. Aktualnie sytuacja uległa zmianie i flagowce OnePlusa nie są już takimi killerami jak wcześniej, ale mimo wszystko nadal to bardzo ciekawe urządzenia. Początkowo w portfolio chińskiego producenta były dostępne rozwiązania z najwyższej półki cenowej, natomiast od pewnego czasu się pojawiły rozwiązania średniopółkowe. Właśnie linia Nord, którego nowego przedstawiciela niebawem oficjalnie poznamy.

Przeciekowe informacje sugerują, że najnowsza czwarta już odsłona Norda, czyli OnePlus Nord 4 otrzyma całkiem wydajny układ Qualcomma czyli Snapdragona 7+ Gen 3, do tego dojdzie bateria o pojemności 5430 mAh, którą będzie można ładować z maksymalna mocą do 80 W. Jak na razie specyfikacja w dużej mierze przypomina wersję dedykowaną tego modelu na chiński rynek czyli Ace 3V z drobnymi modyfikacjami (bateria w Ace 3V to chociażby 5500 mAh z 100 W ładowaniem). Główne oczko aparatu to 50 Mpx jednostka ze światłem f/1.9.

Jak sami widzicie OnePlus Nord 4 szykuje się na bardzo interesującego średniaka, zakładając, że mamy najświeższy średniopółkowy układ gdy dodamy do niego dobrą wycenę całość będzie naprawdę mocną alternatywą dla innych konkurencyjnych rozwiązań.