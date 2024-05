Wiemy kiedy Samsung zaprezentuje swoje najnowsze urządzenia

Końcówka kwietnia i początek maja to okres powolnego „wyciszania” się producentów sprzętu mobilnego. To znaczy, ze najważniejsze premiery związane z nowymi urządzeniami mamy już najczęściej za sobą, a przed nami okres ogórkowy, który raczej nie przynosi ze sobą zbyt wiele nowości. Choć ostatnie dwa, trzy lata sytuacja uległa znacznej zmianie. Okres wakacyjnego przestoju skurczył się do raptem kilku tygodni. Od pewnego czasu Samsung wykorzystuje miesiące wakacyjne na prezentację swoich nowości i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na jedno – w tym roku będzie bardzo podobnie.

Przeciekowe informacje związane z najbliższym dużym eventem koreańskiego producenta pojawiały się już jakiś czas temu. Dotyczyły one przede wszystkim urządzeń, które zostaną zaprezentowane na kolejnym Galaxy Unpacked. Jednak dzisiaj mamy dla Was konkretniejszą datę samej konferencji. Według najświeższych plotek kolejną odsłonę Galaxy Unpacked będziemy mogli oczekiwać już 10 lipca bieżącego roku. Tak na dobrą sprawę Samsung nie będzie sobie kazał zbyt długo czekać na nowe urządzenia i na pewno okres wakacyjny będzie znacznie uatrakcyjniony. No właśnie, a na jakie urządzenia możemy czekać? W tym roku będzie ich naprawdę sporo, choć trzeba pamiętać o jednym są to na razie jedynie plotki i domysły, a nie konkrety ze stajni koreańskiego producenta.

Po pierwsze składane telefony tutaj prym zdecydowanie będzie wiódł duet Samsung Galaxy Flip 6 oraz Samsung Galaxy Fold 6, choć tutaj przecieki sugerują na rozbudowę portfolia o modele Galaxy Fold 6 Ultra, a także bardziej budżetowych rozwiązań czyli Galaxy Fold FE oraz Galaxy Flip FE. Kolejną całą gamą rozwiązań to wearables czyli linia nowych smartwatchy w tym wypadku Samsung Galaxy Watch 7 w kilku różnych wariantach, ale największą nowością zdecydowanie będzie Samsung Galaxy Ring, który co prawda został pokazany na ostatnich targach Mobile World Congress w Barcelonie, ale wówczas nie mogliśmy przyjrzeć się bliżej urządzeniu, a sam Samsung był bardzo enigmatyczny również jeśli chodzi o pełną specyfikację sprzętu czy samych możliwości. Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądała sprawa nowych tabletów od Koreańczyków, ale najpewniej i w tym roku będziemy mogli zapoznać się z ich nową generacją.

Czekacie na najnowsze rozwiązania od koreańskiego producenta? Na który sprzęt najbardziej? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com