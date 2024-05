Samsung Galaxy Watch 7 sprawdzi poziom cukru we krwi?

Technologia nieustannie idzie do przodu oferując użytkownikom masę niezwykle ciekawych rozwiązań, które zarówno przydatne osobom zdrowym, ale również przewlekle chorym. Jedną z chorób, która na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zbiera bardzo duże żniwo to cukrzyca. Mimo iż pojawiają się coraz to nowsze leki zarówno w formie do wstrzykiwań jak i tabletce do bardzo dużym problemem jest samo badanie poziomu cukru we krwi. W tym wypadku diabetycy muszą się nieraz do kilkunastu razy kłuć, by zrobić badania. Owszem są rozwiązania, które umożliwiają stały monitoring poziomu cukru za pomocą sond przyklejanych na okres dwóch tygodni i to znacznie ułatwia cały proces, ale nadal jest to metoda inwazyjna. Jednak według przeciekowych informacji Samsung od pewnego czasu działa w sprawie stworzenia technologii, która będzie działać zupełnie nieinwazyjnie. Dla cukrzyków jest to niemal zbawienie, ale jak w praktyce będzie ta technologia działać nie wiemy.

Ewentualna implementacja takiego rozwiązania miałaby nastąpić przy okazji premiery najnowszej generacji smartwatchy Koreańczyków czyli linii smart zegarków Galaxy Watch 7. Raport, który pojawił się w przypadku tego rozwiązania na razie wskazuje na ogólne rozmowy i działanie firmy w tę stronę, ale czy urządzenie dostanie status wyrobu medycznego i będzie właściwym urządzeniem, który zastąpi chociażby glukometr czy sondę tego niestety nie wiemy. Jednak tegoroczne nowe modele smartwatchy od Samsunga mogą wnieść całkiem sporo nowości. Prócz wcześniej wspomnianej technologii nieinwazyjnego pomiaru cukru we krwi zyskamy nowy wydajny układ Exynos W940, który ma być blisko o 50% wydajniejszy od poprzedników. Zyskać powinniśmy również zauważalnie większą pojemność pamięci wewnętrznej. Liczę, że w tym roku uda mi się wymienić już nieco wysłużonego Galaxy Watch 4 na świeższy model, który faktycznie wniesie zauważalnie więcej zmian niż poprzednicy.

Źródło: gsmarena.com