POCO Pad w pełnej krasie

Producenci sprzętu mobilnego już od pewnego czasu mają bardzo bogatą sieć różnej maści submarek, które mają trafić w gusta dosyć konkretnego odbiorcy. Xiaomi to jeden z tych producentów, który pod tym względem w szczególnej mierze wiedzie prym bo tak właściwie mamy trzy główne marki (smartfonowe) – Xiaomi, POCO oraz Redmi. Po części urządzenia między poszczególnymi submarkami się przewijają tylko pod różnymi nazwami i dostępnością w poszczególnych regionach. Bywa tak, że w Chinach dany model figuruje pod submarką Redmi, a w Europie w tym w Polsce już jako POCO. Nie jest to zaskoczenie, bo taka praktyka jest widoczna od lat. Jednak mamy dla Was kolejną ciekawą premierę, która odbędzie się najpewniej w przeciągu kilku najbliższych miesięcy, choć jak na razie są to tylko plotki i nie mamy pewności kiedy faktycznie urządzenie pojawi się na sklepowych półkach.

Mowa w tym wypadku o POCO Pad, który według przeciekowych informacji będzie rozwiązaniem, które w dużej mierze będzie przypominać chiński wariant Redmi Pad Pro. Jednak przejdźmy do konkretów. Po pierwsze model POCO Pad przeszedł już certyfikację co oznacza, że tak na dobrą sprawę spełnia wszelkie najważniejsze normy i może trafić do sprzedaży. Stąd też wiemy jaką specyfikację będzie miał najnowszy tablet od chińskiego producenta. Powinniśmy otrzymać mocny średnio półkowy układ Qualcomma czyli Snapdragona 7s Gen 2, do tego w zależności od wariantu 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego najpewniej zyskamy baterię o pojemności 10 000 mAh wraz z szybkim ładowaniem 33 W. Specyfikację ma uzupełnić ekran o przekątnej 12,1 cala, dwa aparaty każdy o matrycy 8 Mpx.

Specyfikacja POCO Pad wydaje się całkiem niezła, oczywiście teraz w dużej mierze będzie wszystko zależało od ceny w Polsce takiego modelu, ale znając politykę cenową POCO nie będziemy musieli się martwić o okazyjną ofertę. Co sądzicie o takim tablecie? Czy ponad 12 calowy tablet to za duże rozwiązanie? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com