Tego jeszcze nie grali, karta płatnicza z ekranem OLED?

Technologia zaczyna wkradać się niemal w każdy możliwy obszar naszego życia. Urządzenia smart pojawiają się na sklepowych półkach na tyle często, że różne, czasem dziwne zastosowania. Czasem jest to zwykła sztuka dla sztuki, czasem jednak przydatne rozwiązania. Cała ogromną gałęzią smart rozwiązań są te związane z bankowością elektroniczną. Polacy pokochali rozwiązania, które wdrażają bankowcy. Począwszy od płatności bezgotówkowych, przez płatności telefonem skończywszy na coraz bardziej rozbudowanych aplikacjach mobilnych. Jednak to co wdraża dzisiaj jeden z banków wydaje się trochę sztuką dla sztuki.

Tak właściwie po co nam w karcie płatniczej ekran OLED? Przede wszystkim do tego by faktycznie przyciągnąć potencjalnego klienta, by częściej korzystał z takiej karty płatniczej. Warto wspomnieć, że aktualnie Sentry Enterprises (firma odpowiedzialna za taką OLEDową kartę) czeka na legalizację ze strony Visa i Mastercard, więc jak na razie jeszcze oficjalnie nie można takiego rozwiązania korzystać. Z drugiej strony już teraz bankowcy korzystają chociażby z metalowych kart (Revolut) czy z czytnikiem linii papilarnych (Bank Pocztowy). Jest to rozwiązanie ciekawe, choć obawiam się również jednego. To kolejne miejsce na to by upchnąć na tej przestrzeni reklamy. Oczywiście są to moje przypuszczenia, a jak faktycznie całość będzie się prezentować i funkcjonować dowiemy się za jakiś czas, kiedy banki zaczną to rozwiązanie stosowanie masowo.

Jak Wam się podobają OLEDowe karty płatnicze? Korzystalibyście z takiej? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com