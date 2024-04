Wiemy ile będzie kosztować Max w Polsce

Usług streamingowych na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat powstało cała masa. Tak właściwie każdy większy dostawca treści filmowych czy serialowych ma swoją autorską platformę. Co z jednej strony wymusza sporą konkurencję ze strony samych twórców treści. Z drugiej jednak problem pojawi się w przypadku użytkowników, gdzie jesteśmy po części zmuszani na zakup abonamentu/subskrypcji kilku platform, żeby móc oglądać swoje ulubione filmy i seriale. Sam mam wykupione między innymi HBO Max, Netflixa, Playera, Amazon Prime Video i Apple TV+, a przecież nie są to wszystkie platformy, które są dostępne w Polsce. Jednak w przypadku HBO w ostatnim czasie sporo się zmieniało. Początkowo usługa była dostępna jedynie dla tych, którzy mają abonament w usłudze satelitarnej. Później została uwolniona dla każdego potencjalnego użytkownika i nazwano ją po prostu HBO Go. Później pojawił się rebranding w postaci HBO Max, ale to nie koniec zmian. Bowiem od ubiegłego roku mamy jeszcze kolejny rebranding czyli po prostu Max. Usługa jest już dostępna w części świata między innymi w Stanach Zjednoczonych. Jednak już wcześniej się dowiedzieliśmy, że usługa w Polsce po rebrandingu będzie dostępna już od czerwca. Jednak do tej pory nie wiedzieliśmy jaka będzie cena poszczególnych abonamentów. Właśnie bo do tej pory usługa była dostępna w jednym wariancie, teraz pojawią się w dwóch – standardowy oraz premium.

Jak na razie oficjalnych cen abonamentów nie mamy, jednak zostały ujawnione stawki w przypadku Słowacji i Czech, dzięki czemu możemy mniej więcej określić na jakie musimy liczyć comiesięczne wydatki. W Czechach koszt abonamentu standardowego to 219 koron, wersja premium to z kolei wydatek rzędu 299 koron. Odpowiednio w przeliczeniu jest około 37,50 zł i 51 zł. W Słowacji podstawowy pakiet to koszt 7,99 euro czyli około 35 zł. Jak to będzie wyglądało w Polsce? Najpewniej za standardowy abonament przyjdzie nam zapłacić 34,99 zł, natomiast premium to koszt około 49,99 zł. Są to na razie jedynie nasze przypuszczenia, a nie konkretne informacje od samego Maxa. Jednak oficjalne ceny najpewniej zostaną podane w niedalekiej przyszłości, bo przecież premiera ma odbyć się już w czerwcu.

Warto na koniec wspomnieć, że według przeciekowych informacji Ci z Was, którzy mają ofertę promocyjną na HBO Max płacąc 19,99 zł miesięcznie za usługę to zachowają swój przywilej. Nie wiadomo jak na razie jak to będzie działać, ale wierni fani usługi HBO powinni być zadowoleni.

Dajcie znać czy czekacie na najnowszą odsłonę HBO Max? Czy nowa usługa trafia w Wasze potrzeby?