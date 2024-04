Serial Fallout oficjalnie z kolejnym sezonem

Seriale czy filmy na podstawie gier powiem szczerze najczęściej wypadają bardzo przeciętnie. Owszem zdarzają się wyjątki, ale oglądając wiele różnych produkcji można mieć wrażenie, że na tej kategorii adaptacji ciąży jakieś fatum. Kilka produkcji owszem jest całkiem przyzwoitych, ale naprawdę dobrych można policzyć na jednej ręce. Jednym z tytułów, które szczególnie przypadł mi samemu do gustu, ale też fanom Fallouta, jest ostatni serial, który zadebiutował niespełna dwa tygodnie temu na Amazon Prime Video. Mowa oczywiście w tym wypadku o serialu Fallout, którego wszystkie odcinki można zobaczyć od razu na tej platformie. Odcinków jest sumarycznie 8 i powiem szczerze, że to jeden z najlepszych seriali na podstawie gier, jaki jest aktualnie dostępny, więc to spore pozytywne zaskoczenie. Dlatego też fani zaczęli dopytywać twórców czy powstanie kolejny sezon serialu. Teraz oficjalnie możemy przekazać, że faktycznie kolejny sezon Fallouta powstanie czego dowodem jest poniższa grafika, która pojawiła się na oficjalnym profilu Amazona.

FALLOUT will be back for SEASON 2. pic.twitter.com/zQ7pJXz7V1 — Prime Video (@PrimeVideo) April 18, 2024

Co z niej wynika? Tak na dobrą sprawę to dosyć niewiele. Bo prócz informacji, że drugi sezon powstanie można wnioskować, że główni bohaterowie znani z pierwszego sezonu powrócą w pełnej krasie. Najpewniej dołączą do nich kolejne postacie, ale jak na razie nie wiemy nic więcej na ten temat. Podobnie sprawa wygląda chociażby z przybliżoną datą premiery czy ewentualnych informacji odnośnie samej fabuły. Od razu wspomnę, że raczej nie ma szans by jeszcze w tym roku mogli zobaczyć drugi sezon, realnie myślę że końcówka przyszłego roku wchodzi w grę.

Dajcie znać czy mieliście okazję już obejrzeć serial Fallout, jakie są Wasze wrażenia? Czy czekacie na drugi sezon serialu?

Źródło: informacja prasowa