Samsung Q700C – test soundbara

Ostatnie miesiące to dla mnie mocny rozwój jeśli chodzi o tematykę portalu. Od pewnego czasu możecie na stronie MobileWorld24.pl znaleźć recenzje urządzeń stricte gamingowych, ale również pojawiają się rozwiązania z innych kategorii jak telewizory czy projektory. Teraz przyszła kolej na również dla następne ciekawe i nowe rozwiązanie w tym wypadku soundbar. Jest to pierwszy dłuższy test soundbara jaki miałem okazję przeprowadzać na łamach MobileWorld24.pl, więc tym bardziej byłem ciekaw rezultatów testu.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jak przystało na urządzenie z nieco wyższej półki cenowej mamy do czynienia z soundbarem Samsung Q700C to model 3.1.2 z bezprzewodowym subwooferem, który oferuje obsługę dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i DTS:X. Urządzenie posiada szereg funkcji ułatwiających użytkowanie i jest kompatybilne z różnymi źródłami dźwięku. Tak mniej więcej można ogólnie określić na sucho najnowsze urządzenie od koreańskiego producenta.

Zestaw przychodzi do nas w całkiem sporym kartonie, w którym znajdziemy niezbędne elementy do podłączenia zestawu choć trzeba pamiętać, że prócz soundbara i subwoofera to mamy jedynie kable zasilające i pilot, ale brak chociażby HDMI, ale nie spodziewałem się po tym zestawie i Samsungu jakiś fajerwerków. Jeśli chodzi o pełną specyfikację znajdziecie ją poniżej

Konfiguracja głośników: 3.1.2

Moc: 320 W

Subwoofer: bezprzewodowy

Dekodery dźwięku: Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD Master Audio

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2

Złącza: HDMI x2, optyczne x1

Wymiary soundbara: 1030 x 60 x 120 mm

Wymiary subwoofera: 205 x 353 x 403 mm

Design oraz jakość wykonania

Jeśli chodzi o design i jakość wykonania zakładając, że mamy do czynienia z urządzeniem z wyższej półki to nie należy też do przesadnie małych, w takim sensie, że nie mamy wersji slim i trochę miejsca zajmuje przy telewizorze. Warto przy tej okazji zakupu sprawdzić czy dobrze całość będzie się prezentować z Waszym telewizorem. Co do designu prosta bryła z ostrymi krawędziami, zachowana w kolorze czarnym. Całość prezentuje się bardzo dobrze jeśli chodzi o standardowe korzystanie z zestawu. W przypadku soundbara po prawej stronie na przedniej krawędzi znajdziemy niewielki panel wyświetlający wszystkie najważniejsze informacje związane z głośnością czy np. rodzajem podłączenia zestawu. Na górnej krawędzi z kolei znajdziemy panel z przyciskami fizycznymi, który umożliwia nam proste zarządzenie całym zestawem. Producent zaimplementował przyciski power, regulacji głośności oraz zmiany połączenia z urządzeniem. Są one tak wkomponowane w całą bryłę urządzenia i są praktycznie niewidoczne. Co moim zdaniem jest sporym plusem. Od dołu z kolei znajdziemy zestaw wyjść, czyli HDMI oraz wyjście optyczne, nie mogło zabraknąć zasilania. Fajerwerków pod względem designu nie mamy, ale też nie o to chodzi w tym wypadku. Jeśli chodzi o sam pilot jest on standardowo dołączony do zestawu. Nie jest duży, umożliwia nam standardowe korzystanie z zestawu, choć przy mojej konfiguracji był w ogóle zbędny. Pod względem jakości wykonani poszczególnych elementów nie mam uwag, całość pod tym względem sprawuje się naprawdę dobrze.

Jakość dźwięku

Czy jestem audiofilem? Zdecydowanie nie, ale lubię efekt kinowy w domu stąd też szukam rozwiązania, które da mi takie odczucia. Standardowo przy swoim telewizorze korzystam z wbudowanych głośników od Philipsa, które i tak grają całkiem nieźle, ale brakuje w nich przestrzenności. Oczywiście po podłączeniu tego zestawu różnicę czuć od samego początku i to na duży plus. Mamy w sumie 3 głośniki frontowe i dwa usytułowane od góry soundbara. Do tego subwoofer, więc całość daje naprawdę bardzo dobry efekt dźwięku przestrzennego. Pod względem jakości dźwięku nie mogę się do czegokolwiek przyczepić bo za około 2000 zł to naprawdę bardzo dobrze grający sprzęt. Efekt wywoływany przez subwoofer jest naprawdę dobry co jest bardzo dobrym dopełnieniem całości.

Łączność

Do naszej dyspozycji koreański producent udostępnił kilka możliwości połączenia całego zestawu. Po pierwsze Bluetooth i tutaj całość działa naprawdę sprawnie, choć osobiście korzystałem przede wszystkim z wyjścia typu HDMI eARC, co dawało najlepsze rezultaty. Mamy również wsparcie dla technologii Q-Symphony, które w połączeniu z telewizorem Samsunga wspierają dodatkowo standardowe głośniki wbudowane w telewizor, a nie je zastępują. Do tego dochodzi jeszcze Chromecast, Air Play 2, a także Alexa i Spotify Connect. Tak na dobrą sprawę Samsung upchnął w swoje urządzenie zestaw wszystkich najważniejszych możliwości podłączenia i sparowania urządzenia między różnymi sprzętami i technologiami. Co do działania poszczególnych rozwiązań nie mam żadnych uwag, nie pojawiały się przestoje czy zerwanie połączeni w wersji bezprzewodowej. Zarówno poszczególne technologii jak AirPlay 2 nie sprawiały problemów.

Podsumowanie

Soundbar Samsung Q700C to dobre rozwiązanie dla tych, którzy szukają sprzętu dobrej jakości w niezłej cenie. Bez przeszkód ten zestaw można kupić za niespełna 2000 zł co jak na możliwości jest można powiedzieć rozsądną ceną. Mamy wszystko tego czego nam potrzeba do rozbudowa naszego własnego kina domowego. Całość bardzo dobrze sprawdza się w praktyce i wart jest ten model rozwagi.