Telewizory Philips Oled bez Google TV

TP Vision właściciel marki Philips TV podczas styczniowej konferencji pokazał wiele nowości, które zamierza wprowadzić na rynek w 2024 roku. Zaprezentowano nowe modele telewizorów, znacznie poprawiony system podświetlenia Ambilight oraz własny system operacyjny Titan OS, który wedle producenta ma być odpowiedzią na bolączki Google TV. Początkowo przedstawiciele Philipsa twierdzili, że Titan OS znajdzie się wyłącznie na telewizorach linii The One i The Xtra, jednak z tego można przeczytać ze strony internetowej Philips, producent zdecydował się rozszerzyć modele, w których zrezygnuje z Google TV na rzecz własnego oprogramowania

Najtańszy Philips Oled z autorskim systemem Titan OS

Wedle informacji opublikowanych na stronie FlatpanelsHD oraz Philips Polska wygląda na to, że chiński producent zdecydował się zastosować autorski system operacyjny również na telewizorach OLED na rok 2024. Jest to spore zaskoczenie, ponieważ początkowo producent deklarował, że Titan OS znajdzie się na tańszych liniach produktowych a modele z wyższej półki otrzymają znany i lubiany Google TV. Jednak wedle specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta, wygląda na to, że modele serii OLED759 również będą pracować pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego.

Czym jest Titan OS?

Titan OS to system operacyjny powstały przy współpracy marki Philips oraz hiszpańskiej firmy o tej samej nazwie (Titan OS). Wedle zapowiedzi ma być to odpowiedź Philipsa na coraz to bardziej restrykcyjną politykę Google pod względem publikacji reklam oraz tworzenia własnych aplikacji. Oprawa graficzna Titan OS jest bardzo podobna do Google TV oraz systemu, który napędzał telewizory Philipsa na rok 2023. Z opublikowanych prezentacji wideo, można wręcz przypuszczać, że Titan OS jest zwykłym rozwinięciem rozwiązania oferowanego od lat przez markę Philips na swoich tańszych telewizorach.

Niestety na chwilę obecną nie jest znana pełna lista aplikacji, które znajdą się na pokładzie Titan OS. Warto zauważyć, że dużą wadą protoplasty tego systemu była bardzo uboga biblioteka aplikacji. Ze strony producenta możemy się dowiedzieć, że pojawią się między innymi takie aplikacje jak Youtube, Netflix, Prime Video, Rakuten TV i Tidal. Brakuje informacji z jakimi polskimi platformami streamingowymi Philips postanowił nawiązać współpracę…

Kiedy zobaczymy nowe telewizory Philips?

Obecnie nie znamy dokładnej daty premiery nowych telewizorów na polski rynek. Z informacji podanych na konferencji, pierwszych nowych modeli w polskich sklepach można się spodziewać w pierwszej połowie 2024 roku. Zważywszy na to, że niektóre tegoroczne modele (55pus8919) są już dostępne w zagranicznych sklepach, to można przypuszczać, że w Polsce pojawią się one lada moment.