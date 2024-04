Samsung szykuje Galaxy AI również dla starszych smartfonów!

W przypadku rynku mobilnych technologii od pewnego czasu nie ma zbyt wiele nowości. Największą moim zdaniem zdecydowanie są składane smartfony, które dopiero co wchodzą na szersze wody, choć osobiście liczyłem, że producenci sprzętu mobilnego będą bardziej eksperymentować z różnymi wersjami składaków, a to wszystko składa się przede wszystkim do dwóch wersji czyli Foldów i Flipów, które między sobą różnią się niuansami i ewentualnie logiem producenta. Drugim z większych „ficzerów”, które pojawiły się nie tak dawno dotyczą sztucznej inteligencji. Temat aktualnie raczkuje, choć najwięcej do tej pory namieszał w tej kategorii Samsung przy okazji premiery najświeższych swoich flagowców czyli linii Galaxy S24. To ona jako pierwsza wprowadziła na sklepowe półki rozwiązanie Galaxy AI, które daje kilka unikatowych rozwiązań. Początkowo te nowości były dostępne tylko i wyłącznie dla najświeższych smartfonów koreańskiego producenta, jednak już przy premierze nowości była mowa o tym, że poprzednia generacja urządzeń czyli Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S24 Ultra wraz ze składanymi telefonami Galaxy Fold 5 oraz Galaxy Flip 5 otrzymają praktycznie wszystkie nowości. Teraz się okazuje, że już niebawem kolejni posiadacze urządzeń Samsunga otrzymają Galaxy AI.

Informacja jak na razie nie jest jeszcze oficjalna, więc nie można jej się trzymać przesadnie kurczowo, ale wydaje się że w niej całkiem sporo prawdy. Przede wszystkim urządzenia z najwyższej półki, które zostały wydane w 2022 roku, a nawet 2021 roku otrzymają Galaxy AI. W przypadku modeli Galaxy S22 i całej rodziny. Posiadacze Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 Ultra powinni się cieszyć praktycznie ze wszystkich funkcji nowego Galaxy AI za wyjątkiem Instant Slow-mo. Tym rozwiązaniem muszą się również obejść posiadacze smartfonów z linii Fan Edition. W przypadku starszych rozwiązań czyli Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 tutaj ilość funkcji z Galaxy AI zostanie już mocno ograniczona i będą dostępne tylko Circle to search i Magic Rewrite. Co i tak jest bardzo dobrym wynikiem zważywszy na to, że wcześniej Samsung podkreślał, że wcześniejsze smartfony (flagowe) mają jednak za mało mocy obliczeniowej by w pełni uciągnąć wszystkie nowości Galaxy AI. Jak widać się da i to najpewniej już w maju wszyscy zainteresowani posiadacze wyżej wymienionych smartfonów otrzymają odpowiednie łatki.

